вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сім'я волинян створила у селі равликову ферму

Сім'я волинян створила у селі равликову ферму
У селі Перемиль Горохівського району працює фермерське господарство «Солодон», де вирощують равликів.

Про це йдеться на сайті Горохівської райдержадміністрації.

Засновником господарства є Світлана Ніколайко, а керівник – її син Олександр. Унікальне господарство в районі, цьогоріч розпочало займатися не рідкісними сортами рослин, а вирощувати – равлики.

До слова, це найбільш високобілковий, дієтичний продукт, який за кордоном користується великим попитом. Для вирощування равликів потрібні спеціальні умови. У травні молюсків висаджують у спеціальні піддони, де вони ростуть впродовж 4-х місяців.

Для того аби вирости здоровими, молюскам необхідна спеціальна трава. Равлики «живуть» на спеціальних щитах, які захищають їх від палючих променів сонця. Молюски ж активні цілу ніч, а вдень вони зазвичай відпочивають.

Після того як молюсків зібрали, їх миють, правильно сушать і зберігають у холодильниках. Там вони сплять. Весною равлики пробуджуються і вони відкладають ікру.

Сім'я волинян створила у селі равликову ферму
Сім'я волинян створила у селі равликову ферму
Сім'я волинян створила у селі равликову ферму
Сім'я волинян створила у селі равликову ферму

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: равлики, ферма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рівному п'яний водій влетів в авто патрульних: постраждало троє людей
Сьогодні, 17:27
Хірург з Волині Валіхновський розповів, чому з'являється грижа і як запобігти її утворенню
Сьогодні, 17:17
Сім'я волинян створила у селі равликову ферму
Сьогодні, 17:02
Чому потрібно купувати вже: вигідні пропозиції від «Олімпу» та новий будинок ФОТО*
Сьогодні, 16:43
Волинянину, який побив лісового охоронця, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Невдовзі на Волині відкриють декілька сімейних молочних ферм Невдовзі на Волині відкриють декілька сімейних молочних ферм
12 жовтень, 17:16
За кілограм просять до 3,5 євро: під Луцьком працює равликова ферма За кілограм просять до 3,5 євро: під Луцьком працює равликова ферма
22 серпень, 10:12
Як на Волині розводять оленів. ФОТО Як на Волині розводять оленів. ФОТО
15 травень, 13:57
Волинський священик показав свою міні-ферму, де має навіть страусів. ВІДЕО Волинський священик показав свою міні-ферму, де має навіть страусів. ВІДЕО
27 березень, 03:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині родина захворіла на сальмонельоз через домашні яйця
Сьогодні, 18:05
 0
Погрожував «пістолетом» і вимагав гроші у вчителів: на Волині затримали розбійника
Сьогодні, 17:57
 0
У «StrikeCity» можна пограти в боулінг за 1 гривню*
Сьогодні, 17:45
 0
Хто і скільки заробить на електронних квитках у Луцьку. РОЗСЛІДУВАННЯ
Сьогодні, 17:28
 0
У Рівному п'яний водій влетів в авто патрульних: постраждало троє людей
Сьогодні, 17:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿