Сім'я волинян створила у селі равликову ферму
Сьогодні, 17:02
У селі Перемиль Горохівського району працює фермерське господарство «Солодон», де вирощують равликів.
Про це йдеться на сайті Горохівської райдержадміністрації.
Засновником господарства є Світлана Ніколайко, а керівник – її син Олександр. Унікальне господарство в районі, цьогоріч розпочало займатися не рідкісними сортами рослин, а вирощувати – равлики.
До слова, це найбільш високобілковий, дієтичний продукт, який за кордоном користується великим попитом. Для вирощування равликів потрібні спеціальні умови. У травні молюсків висаджують у спеціальні піддони, де вони ростуть впродовж 4-х місяців.
Для того аби вирости здоровими, молюскам необхідна спеціальна трава. Равлики «живуть» на спеціальних щитах, які захищають їх від палючих променів сонця. Молюски ж активні цілу ніч, а вдень вони зазвичай відпочивають.
Після того як молюсків зібрали, їх миють, правильно сушать і зберігають у холодильниках. Там вони сплять. Весною равлики пробуджуються і вони відкладають ікру.
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Про це йдеться на сайті Горохівської райдержадміністрації.
Засновником господарства є Світлана Ніколайко, а керівник – її син Олександр. Унікальне господарство в районі, цьогоріч розпочало займатися не рідкісними сортами рослин, а вирощувати – равлики.
До слова, це найбільш високобілковий, дієтичний продукт, який за кордоном користується великим попитом. Для вирощування равликів потрібні спеціальні умови. У травні молюсків висаджують у спеціальні піддони, де вони ростуть впродовж 4-х місяців.
Для того аби вирости здоровими, молюскам необхідна спеціальна трава. Равлики «живуть» на спеціальних щитах, які захищають їх від палючих променів сонця. Молюски ж активні цілу ніч, а вдень вони зазвичай відпочивають.
Після того як молюсків зібрали, їх миють, правильно сушать і зберігають у холодильниках. Там вони сплять. Весною равлики пробуджуються і вони відкладають ікру.
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