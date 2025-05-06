Сім'я волинян створила у селі равликову ферму

У селі Перемиль Горохівського району працює фермерське господарство «Солодон», де вирощують равликів.Про це йдеться на сайті Горохівської райдержадміністрації.Засновником господарства є, а керівник – її син. Унікальне господарство в районі, цьогоріч розпочало займатися не рідкісними сортами рослин, а вирощувати – равлики.До слова, це найбільш високобілковий, дієтичний продукт, який за кордоном користується великим попитом. Для вирощування равликів потрібні спеціальні умови. У травні молюсків висаджують у спеціальні піддони, де вони ростуть впродовж 4-х місяців.Для того аби вирости здоровими, молюскам необхідна спеціальна трава. Равлики «живуть» на спеціальних щитах, які захищають їх від палючих променів сонця. Молюски ж активні цілу ніч, а вдень вони зазвичай відпочивають.Після того як молюсків зібрали, їх миють, правильно сушать і зберігають у холодильниках. Там вони сплять. Весною равлики пробуджуються і вони відкладають ікру.