У «StrikeCity» можна пограти в боулінг за 1 гривню*
Сьогодні, 17:45
У Луцьку в торгово-розважальному центрі «ПортCity» у боулінг-клубі «StrikeCity» влаштували акцію, за умовами якої година гри у боулінг обійдеться в 1 гривню.
Про це зазначають організатори.
"Що для цього потрібно? Замовте один із акційних наборів "Щаслива година" в боулінг-клубі StrikeCity. Після чого Ви отримаєте 1 годину гри в боулінг за 1 гривню" - йдеться у повідомлені.
Для участі в акції можна забронювати доріжку заздалегідь за телефоном: 067 334 50 85.
Акційна пропозиція діє щодня. Термін дії акції до 01.12.2019 року. Більш детальніші умови акції запитуйте на касі боулінг-клубу "StrikeCity".
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Про це зазначають організатори.
"Що для цього потрібно? Замовте один із акційних наборів "Щаслива година" в боулінг-клубі StrikeCity. Після чого Ви отримаєте 1 годину гри в боулінг за 1 гривню" - йдеться у повідомлені.
Для участі в акції можна забронювати доріжку заздалегідь за телефоном: 067 334 50 85.
Акційна пропозиція діє щодня. Термін дії акції до 01.12.2019 року. Більш детальніші умови акції запитуйте на касі боулінг-клубу "StrikeCity".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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