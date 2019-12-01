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У «StrikeCity» можна пограти в боулінг за 1 гривню*

У «StrikeCity» можна пограти в боулінг за 1 гривню*
У Луцьку в торгово-розважальному центрі «ПортCity» у боулінг-клубі «StrikeCity» влаштували акцію, за умовами якої година гри у боулінг обійдеться в 1 гривню.

Про це зазначають організатори.

"Що для цього потрібно? Замовте один із акційних наборів "Щаслива година" в боулінг-клубі StrikeCity. Після чого Ви отримаєте 1 годину гри в боулінг за 1 гривню" - йдеться у повідомлені.

Для участі в акції можна забронювати доріжку заздалегідь за телефоном: 067 334 50 85.

Акційна пропозиція діє щодня. Термін дії акції до 01.12.2019 року. Більш детальніші умови акції запитуйте на касі боулінг-клубу "StrikeCity".




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Теги: StrikeCity
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