У «StrikeCity» можна пограти в боулінг за 1 гривню*

У Луцьку в торгово-розважальному центрі «ПортCity» у боулінг-клубі «StrikeCity» влаштували акцію, за умовами якої година гри у боулінг обійдеться в 1 гривню.Про це зазначають організатори."Що для цього потрібно? Замовте один із акційних наборів "Щаслива година" в боулінг-клубі StrikeCity. Після чого Ви отримаєте 1 годину гри в боулінг за 1 гривню" - йдеться у повідомлені.Для участі в акції можна забронювати доріжку заздалегідь за телефоном: 067 334 50 85.Акційна пропозиція діє щодня. Термін дії акції до 01.12.2019 року. Більш детальніші умови акції запитуйте на касі боулінг-клубу "StrikeCity".