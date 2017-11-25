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У «ПортCity» – чорна п'ятниця*

У «ПортCity» – чорна п'ятниця*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудеться чорна п'ятниця.

Стартує вона 29 листопада з 10:00. Пропонують скористатися знижкою до 70%.

Звичай влаштовувати розпродажі з’явився ще у 19 столітті у США, а назва «Чорна п’ятниця» - лише у 1966 році, коли поліцейські Філадельфії були шоковані заторами на головних вулицях та величезними чергами у крамницях.

Оскільки для магазинів цей розпродаж є дуже прибутковим, вони відмовилися від негативної асоціації, яку придумали поліцейські. Тому значення чорного кольору продавці запозичили з бухгалтерських обліків, у яких чорним чорнилом позначають прибуток, а червоним – витрати.

У «ПортCity» – чорна п'ятниця*

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Теги: ПортСity, знижки, чорна п'ятниця
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