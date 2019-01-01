Хірург з Волині Валіхновський розповів, чому з'являється грижа і як запобігти її утворенню
Сьогодні, 17:17
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський розповів про те, що викликає грижу та як запобігти її утворенню.
Про це йдеться у Сніданку з 1+1.
За словами медика, деякі люди можуть підняти предмети у 5 разів важчі за їх власну вагу.
"Так, наше тіло дивує своєю міццю та силою. Але навіть найміцніші титани мають свої слабкі місця. Зокрема, є такі тонкі ділянки черевної стінки, які під впливом надмірного навантаження, можуть розриватись. Через розрив, у свою чергу, на зовні виходять внутрішні органи, які підпадають під загрозу защемлення", - зазначив Ростислав Валіхновський.
Лікар зауважив, що защемлення не лише супроводжується неймовірним болем, але й становить загрозу для життя людини.
⠀
Крім вроджених гриж, є і такі які формуються через підвищення тиску всередині черевної порожнини.
Це набуте ускладнення при:
- ожирінні або вагітності,
- Хронічному кашлі у курця.
- Тривалому крику у дитини.
- Затримці сечі.
- Хронічному закрепі.
⠀
Відтак, методами профілактики утворення грижі є:
- Здорове харчування для боротьби з ожирінням.
- Лікування хронічного кашлю.
- Уникаємо хвороб, які можуть призвести до хронічних закрепів або затримки сечі.
- Піднімати важкі предмети за допомогою м'язів нижніх кінцівок, а не м'язів передньої черевної стінки.
⠀
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Про це йдеться у Сніданку з 1+1.
За словами медика, деякі люди можуть підняти предмети у 5 разів важчі за їх власну вагу.
"Так, наше тіло дивує своєю міццю та силою. Але навіть найміцніші титани мають свої слабкі місця. Зокрема, є такі тонкі ділянки черевної стінки, які під впливом надмірного навантаження, можуть розриватись. Через розрив, у свою чергу, на зовні виходять внутрішні органи, які підпадають під загрозу защемлення", - зазначив Ростислав Валіхновський.
Лікар зауважив, що защемлення не лише супроводжується неймовірним болем, але й становить загрозу для життя людини.
⠀
Крім вроджених гриж, є і такі які формуються через підвищення тиску всередині черевної порожнини.
Це набуте ускладнення при:
- ожирінні або вагітності,
- Хронічному кашлі у курця.
- Тривалому крику у дитини.
- Затримці сечі.
- Хронічному закрепі.
⠀
Відтак, методами профілактики утворення грижі є:
- Здорове харчування для боротьби з ожирінням.
- Лікування хронічного кашлю.
- Уникаємо хвороб, які можуть призвести до хронічних закрепів або затримки сечі.
- Піднімати важкі предмети за допомогою м'язів нижніх кінцівок, а не м'язів передньої черевної стінки.
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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