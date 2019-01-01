Хірург з Волині Валіхновський розповів, чому з'являється грижа і як запобігти її утворенню





Про це йдеться у

За словами медика, деякі люди можуть підняти предмети у 5 разів важчі за їх власну вагу.



"Так, наше тіло дивує своєю міццю та силою. Але навіть найміцніші титани мають свої слабкі місця. Зокрема, є такі тонкі ділянки черевної стінки, які під впливом надмірного навантаження, можуть розриватись. Через розрив, у свою чергу, на зовні виходять внутрішні органи, які підпадають під загрозу защемлення", - зазначив Ростислав Валіхновський.



Лікар зауважив, що защемлення не лише супроводжується неймовірним болем, але й становить загрозу для життя людини.

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Крім вроджених гриж, є і такі які формуються через підвищення тиску всередині черевної порожнини.



Це набуте ускладнення при:



- ожирінні або вагітності,

- Хронічному кашлі у курця.

- Тривалому крику у дитини.

- Затримці сечі.

- Хронічному закрепі.

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Відтак, методами профілактики утворення грижі є:



- Здорове харчування для боротьби з ожирінням.

- Лікування хронічного кашлю.

- Уникаємо хвороб, які можуть призвести до хронічних закрепів або затримки сечі.

- Піднімати важкі предмети за допомогою м'язів нижніх кінцівок, а не м'язів передньої черевної стінки.

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За словами медика, деякі люди можуть підняти предмети у 5 разів важчі за їх власну вагу."Так, наше тіло дивує своєю міццю та силою. Але навіть найміцніші титани мають свої слабкі місця. Зокрема, є такі тонкі ділянки черевної стінки, які під впливом надмірного навантаження, можуть розриватись. Через розрив, у свою чергу, на зовні виходять внутрішні органи, які підпадають під загрозу защемлення", - зазначив Ростислав Валіхновський.Лікар зауважив, що защемлення не лише супроводжується неймовірним болем, але й становить загрозу для життя людини.Крім вроджених гриж, є і такі які формуються через підвищення тиску всередині черевної порожнини.Це набуте ускладнення при:- ожирінні або вагітності,- Хронічному кашлі у курця.- Тривалому крику у дитини.- Затримці сечі.- Хронічному закрепі.Відтак, методами профілактики утворення грижі є:- Здорове харчування для боротьби з ожирінням.- Лікування хронічного кашлю.- Уникаємо хвороб, які можуть призвести до хронічних закрепів або затримки сечі.- Піднімати важкі предмети за допомогою м'язів нижніх кінцівок, а не м'язів передньої черевної стінки.

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