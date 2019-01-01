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Хірург з Волині Валіхновський розповів, чому з'являється грижа і як запобігти її утворенню

Хірург з Волині Валіхновський розповів, чому з'являється грижа і як запобігти її утворенню
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський розповів про те, що викликає грижу та як запобігти її утворенню.

Про це йдеться у Сніданку з 1+1.

За словами медика, деякі люди можуть підняти предмети у 5 разів важчі за їх власну вагу.

"Так, наше тіло дивує своєю міццю та силою. Але навіть найміцніші титани мають свої слабкі місця. Зокрема, є такі тонкі ділянки черевної стінки, які під впливом надмірного навантаження, можуть розриватись. Через розрив, у свою чергу, на зовні виходять внутрішні органи, які підпадають під загрозу защемлення", - зазначив Ростислав Валіхновський.

Лікар зауважив, що защемлення не лише супроводжується неймовірним болем, але й становить загрозу для життя людини.

Крім вроджених гриж, є і такі які формуються через підвищення тиску всередині черевної порожнини.

Це набуте ускладнення при:

- ожирінні або вагітності,
- Хронічному кашлі у курця.
- Тривалому крику у дитини.
- Затримці сечі.
- Хронічному закрепі.

Відтак, методами профілактики утворення грижі є:

- Здорове харчування для боротьби з ожирінням.
- Лікування хронічного кашлю.
- Уникаємо хвороб, які можуть призвести до хронічних закрепів або затримки сечі.
- Піднімати важкі предмети за допомогою м'язів нижніх кінцівок, а не м'язів передньої черевної стінки.


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Теги: Валіхновський, грижа
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