Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 листопада





У суботу в регіоні можливий невеликий дощ. У Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі — без опадів. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається.



Температура повітря вночі від -1 до +5 градусів, удень до +6…+13. Вітер південно-західний і південний, 1-6 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу в регіоні можливий невеликий дощ. У Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі — без опадів. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається.Температура повітря вночі від -1 до +5 градусів, удень до +6…+13. Вітер південно-західний і південний, 1-6 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.

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