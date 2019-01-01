Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 листопада
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу в регіоні можливий невеликий дощ. У Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі — без опадів. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від -1 до +5 градусів, удень до +6…+13. Вітер південно-західний і південний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.
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У суботу в регіоні можливий невеликий дощ. У Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі — без опадів. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від -1 до +5 градусів, удень до +6…+13. Вітер південно-західний і південний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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