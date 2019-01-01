Погрожував «пістолетом» і вимагав гроші у вчителів: на Волині затримали розбійника

У Ковелі затримали чоловіка, який перелякав освітян.Так, 1 листопада патрульні отримали виклик про те, що в кабінет 7 школи зайшла невідома особа і вимагала кошти у вчителів, погрожуючи при цьому предметом, схожим на зброю. Однак чоловік невдовзі покинув приміщення. Оговтавшись, перелякані освітяни викликали патруль, - пише патрульна поліція Волинської області.За орієнтуванням поліцейські розшукали порушника. 47-річний ковельчанин проживає неподалік, раніше проблем із законом не мав. Чи то жартома, чи серйозно розповів патрульним, що таким чином «хотів познайомитися з дівчиною», адже проживає сам. Чому обрав саме такий «оригінальний» спосіб, - не повідомив.У помешканні знайшли також декоративну флягу у вигляді зброї. На місце викликали слідчо-оперативну групу.Відповідно до ст. 208 КПК, чоловіка затримано до відділу поліції, йому може загрожувати покарання за розбій.