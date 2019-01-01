Погрожував «пістолетом» і вимагав гроші у вчителів: на Волині затримали розбійника
Сьогодні, 17:57
У Ковелі затримали чоловіка, який перелякав освітян.
Так, 1 листопада патрульні отримали виклик про те, що в кабінет 7 школи зайшла невідома особа і вимагала кошти у вчителів, погрожуючи при цьому предметом, схожим на зброю. Однак чоловік невдовзі покинув приміщення. Оговтавшись, перелякані освітяни викликали патруль, - пише патрульна поліція Волинської області.
За орієнтуванням поліцейські розшукали порушника. 47-річний ковельчанин проживає неподалік, раніше проблем із законом не мав. Чи то жартома, чи серйозно розповів патрульним, що таким чином «хотів познайомитися з дівчиною», адже проживає сам. Чому обрав саме такий «оригінальний» спосіб, - не повідомив.
У помешканні знайшли також декоративну флягу у вигляді зброї. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Відповідно до ст. 208 КПК, чоловіка затримано до відділу поліції, йому може загрожувати покарання за розбій.
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Так, 1 листопада патрульні отримали виклик про те, що в кабінет 7 школи зайшла невідома особа і вимагала кошти у вчителів, погрожуючи при цьому предметом, схожим на зброю. Однак чоловік невдовзі покинув приміщення. Оговтавшись, перелякані освітяни викликали патруль, - пише патрульна поліція Волинської області.
За орієнтуванням поліцейські розшукали порушника. 47-річний ковельчанин проживає неподалік, раніше проблем із законом не мав. Чи то жартома, чи серйозно розповів патрульним, що таким чином «хотів познайомитися з дівчиною», адже проживає сам. Чому обрав саме такий «оригінальний» спосіб, - не повідомив.
У помешканні знайшли також декоративну флягу у вигляді зброї. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Відповідно до ст. 208 КПК, чоловіка затримано до відділу поліції, йому може загрожувати покарання за розбій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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