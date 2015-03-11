На Волині родина захворіла на сальмонельоз через домашні яйця

В одному з сіл Камінь-Каширського району зареєстрували сімейний випадок захворювання сальмонельозом.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.Захворіли двоє дорослих та дитина 10 років. Батько та дитина перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні, мама – лікується амбулаторно. Встановили, що у всіх були схожі клінічні ознаки характерні для даного захворювання: підвищена температура, болі в животі, блювота та діарея.Лікарі Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» провели епідеміологічне розслідування випадку. В результаті розслідування виявили, що джерелом інфекції стали яйця курячі з власного господарства, котрі під час приготування не пройшли достатню термічну обробку та які попередньо обробили. У вогнищі провели відповідні профілактичні та протиепідемічні заходи. При лабораторному обстеженні сирих яєць виявили сальмонелу.На сьогодні стан потерпілих задовільний. Сімейне вогнище захворювання локалізували та ліквідували.