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На Волині родина захворіла на сальмонельоз через домашні яйця

На Волині родина захворіла на сальмонельоз через домашні яйця
В одному з сіл Камінь-Каширського району зареєстрували сімейний випадок захворювання сальмонельозом.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

Захворіли двоє дорослих та дитина 10 років. Батько та дитина перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні, мама – лікується амбулаторно. Встановили, що у всіх були схожі клінічні ознаки характерні для даного захворювання: підвищена температура, болі в животі, блювота та діарея.

Лікарі Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» провели епідеміологічне розслідування випадку. В результаті розслідування виявили, що джерелом інфекції стали яйця курячі з власного господарства, котрі під час приготування не пройшли достатню термічну обробку та які попередньо обробили. У вогнищі провели відповідні профілактичні та протиепідемічні заходи. При лабораторному обстеженні сирих яєць виявили сальмонелу.

На сьогодні стан потерпілих задовільний. Сімейне вогнище захворювання локалізували та ліквідували.

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Теги: здоров'я, медицина, Волинь
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