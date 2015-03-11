На Волині родина захворіла на сальмонельоз через домашні яйця
Сьогодні, 18:05
В одному з сіл Камінь-Каширського району зареєстрували сімейний випадок захворювання сальмонельозом.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Захворіли двоє дорослих та дитина 10 років. Батько та дитина перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні, мама – лікується амбулаторно. Встановили, що у всіх були схожі клінічні ознаки характерні для даного захворювання: підвищена температура, болі в животі, блювота та діарея.
Лікарі Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» провели епідеміологічне розслідування випадку. В результаті розслідування виявили, що джерелом інфекції стали яйця курячі з власного господарства, котрі під час приготування не пройшли достатню термічну обробку та які попередньо обробили. У вогнищі провели відповідні профілактичні та протиепідемічні заходи. При лабораторному обстеженні сирих яєць виявили сальмонелу.
На сьогодні стан потерпілих задовільний. Сімейне вогнище захворювання локалізували та ліквідували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Захворіли двоє дорослих та дитина 10 років. Батько та дитина перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні, мама – лікується амбулаторно. Встановили, що у всіх були схожі клінічні ознаки характерні для даного захворювання: підвищена температура, болі в животі, блювота та діарея.
Лікарі Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» провели епідеміологічне розслідування випадку. В результаті розслідування виявили, що джерелом інфекції стали яйця курячі з власного господарства, котрі під час приготування не пройшли достатню термічну обробку та які попередньо обробили. У вогнищі провели відповідні профілактичні та протиепідемічні заходи. При лабораторному обстеженні сирих яєць виявили сальмонелу.
На сьогодні стан потерпілих задовільний. Сімейне вогнище захворювання локалізували та ліквідували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині родина захворіла на сальмонельоз через домашні яйця
Сьогодні, 18:05
У «StrikeCity» можна пограти в боулінг за 1 гривню*
Сьогодні, 17:45
Хірург з Волині Валіхновський розповів, чому з'являється грижа і як запобігти її утворенню
Сьогодні, 17:17