Мінівен перекинувся на дах: у місті на Волині – ДТП. ФОТО





Аварія сталася 1 листопада на перехресті вулиць Симоненка та Миколайчука, - йдеться на сторінці "Кoвель online" у Facebok.



Учасниками аварії стали легковик Mazda і мінівен. Дві автівки зазнали значних механічних ушкоджень. Мінівен з`їхав на узбіччя і перекинувся на дах.



На місці аварії працювали патрульні.





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