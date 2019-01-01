Мінівен перекинувся на дах: у місті на Волині – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 19:09
У місті Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.
Аварія сталася 1 листопада на перехресті вулиць Симоненка та Миколайчука, - йдеться на сторінці "Кoвель online" у Facebok.
Учасниками аварії стали легковик Mazda і мінівен. Дві автівки зазнали значних механічних ушкоджень. Мінівен з`їхав на узбіччя і перекинувся на дах.
На місці аварії працювали патрульні.
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Аварія сталася 1 листопада на перехресті вулиць Симоненка та Миколайчука, - йдеться на сторінці "Кoвель online" у Facebok.
Учасниками аварії стали легковик Mazda і мінівен. Дві автівки зазнали значних механічних ушкоджень. Мінівен з`їхав на узбіччя і перекинувся на дах.
На місці аварії працювали патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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