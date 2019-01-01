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Мінівен перекинувся на дах: у місті на Волині – ДТП. ФОТО

Мінівен перекинувся на дах: у місті на Волині – ДТП. ФОТО
У місті Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.

Аварія сталася 1 листопада на перехресті вулиць Симоненка та Миколайчука, - йдеться на сторінці "Кoвель online" у Facebok.

Учасниками аварії стали легковик Mazda і мінівен. Дві автівки зазнали значних механічних ушкоджень. Мінівен з`їхав на узбіччя і перекинувся на дах.

На місці аварії працювали патрульні.

Мінівен перекинувся на дах: у місті на Волині – ДТП. ФОТО
Мінівен перекинувся на дах: у місті на Волині – ДТП. ФОТО
Мінівен перекинувся на дах: у місті на Волині – ДТП. ФОТО
Мінівен перекинувся на дах: у місті на Волині – ДТП. ФОТО
Мінівен перекинувся на дах: у місті на Волині – ДТП. ФОТО
Мінівен перекинувся на дах: у місті на Волині – ДТП. ФОТО

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Теги: Ковель, ДТП
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