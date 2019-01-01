Ексгравець «Волині» став чемпіоном Латвії

ФК Рига з трьома українцями у складі достроково гарантувала собі золоті медалі чемпіонату Латвії.Про це повідомляє Футбол24.Серед трьох представників України є й гравець, який причетний до Луцька. Мова йде про, який свого часу захищав кольори луцької "Волині".У матчі 30-го туру чемпіонату Латвії Рига зіграла в нічию (1:1) у дербі зі столичним РФШ, який перебуває на другому місці, за два тури до завершення першості ставши недосяжною на вершині таблиці.Відтак, золоті медалі отримають нападники, а також півзахисник В'ячеслав Шарпар. В рамках чемпіонату Дебелко забив шість голів, Славов – три, Шарпар – два.Як відомо, В'ячеслав Шарпар вперше перейшов у "Волинь" у 2009 році і грав до 2011, перейшовши у харківський "Металіст". Проте, влітку 2011 року повернувся на правах безкоштовної оренди назад в «Волинь». У сезоні 2011/12 провів за клуб 24 матчі в Прем'єр-лізі, 2 матчі в молодіжному чемпіонаті. Після цього грав у "Металісті", "Арсеналі, "Говерлі", "Металурзі".В березні 2015 року перейшов до складу «Волині» (Луцьк)[19]. У складі лучан відіграв в основі всі 11 матчів чемпіонату, відзначився голом у ворота луганської «Зорі». 18 червня 2015 року стало відомо що Шарпар та «Шериф» з Тирасполя дійшли згоди та уклали угоду[20]. 25 червня 2015 року, вийшовши на заміну у складі «Шерифа», допоміг тираспольчанам завоювати Суперкубок Молдови[21]. Однак у серпні залишив команду і розірвав контракт за обопільною згодою. Всього ж В'ячеслав зіграв у п'яти офіційних матчах за клуб[22].У кінці серпня 2015 року Шарпар повернувся у «Волинь», але 22 січня 2016 року розірвав контракт з «хрестоносцями» і підписав угоду з казахстанським «Атирау».