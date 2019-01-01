Ексгравець «Волині» став чемпіоном Латвії
Сьогодні, 02:10
ФК Рига з трьома українцями у складі достроково гарантувала собі золоті медалі чемпіонату Латвії.
Про це повідомляє Футбол24.
Серед трьох представників України є й гравець, який причетний до Луцька. Мова йде про В`ячеслава Шарпара, який свого часу захищав кольори луцької "Волині".
У матчі 30-го туру чемпіонату Латвії Рига зіграла в нічию (1:1) у дербі зі столичним РФШ, який перебуває на другому місці, за два тури до завершення першості ставши недосяжною на вершині таблиці.
Відтак, золоті медалі отримають нападники Роман Дебелко і Мирослав Славов, а також півзахисник В'ячеслав Шарпар. В рамках чемпіонату Дебелко забив шість голів, Славов – три, Шарпар – два.
Як відомо, В'ячеслав Шарпар вперше перейшов у "Волинь" у 2009 році і грав до 2011, перейшовши у харківський "Металіст". Проте, влітку 2011 року повернувся на правах безкоштовної оренди назад в «Волинь». У сезоні 2011/12 провів за клуб 24 матчі в Прем'єр-лізі, 2 матчі в молодіжному чемпіонаті. Після цього грав у "Металісті", "Арсеналі, "Говерлі", "Металурзі".
В березні 2015 року перейшов до складу «Волині» (Луцьк)[19]. У складі лучан відіграв в основі всі 11 матчів чемпіонату, відзначився голом у ворота луганської «Зорі». 18 червня 2015 року стало відомо що Шарпар та «Шериф» з Тирасполя дійшли згоди та уклали угоду[20]. 25 червня 2015 року, вийшовши на заміну у складі «Шерифа», допоміг тираспольчанам завоювати Суперкубок Молдови[21]. Однак у серпні залишив команду і розірвав контракт за обопільною згодою. Всього ж В'ячеслав зіграв у п'яти офіційних матчах за клуб[22].
У кінці серпня 2015 року Шарпар повернувся у «Волинь», але 22 січня 2016 року розірвав контракт з «хрестоносцями» і підписав угоду з казахстанським «Атирау».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Футбол24.
Серед трьох представників України є й гравець, який причетний до Луцька. Мова йде про В`ячеслава Шарпара, який свого часу захищав кольори луцької "Волині".
У матчі 30-го туру чемпіонату Латвії Рига зіграла в нічию (1:1) у дербі зі столичним РФШ, який перебуває на другому місці, за два тури до завершення першості ставши недосяжною на вершині таблиці.
Відтак, золоті медалі отримають нападники Роман Дебелко і Мирослав Славов, а також півзахисник В'ячеслав Шарпар. В рамках чемпіонату Дебелко забив шість голів, Славов – три, Шарпар – два.
Як відомо, В'ячеслав Шарпар вперше перейшов у "Волинь" у 2009 році і грав до 2011, перейшовши у харківський "Металіст". Проте, влітку 2011 року повернувся на правах безкоштовної оренди назад в «Волинь». У сезоні 2011/12 провів за клуб 24 матчі в Прем'єр-лізі, 2 матчі в молодіжному чемпіонаті. Після цього грав у "Металісті", "Арсеналі, "Говерлі", "Металурзі".
В березні 2015 року перейшов до складу «Волині» (Луцьк)[19]. У складі лучан відіграв в основі всі 11 матчів чемпіонату, відзначився голом у ворота луганської «Зорі». 18 червня 2015 року стало відомо що Шарпар та «Шериф» з Тирасполя дійшли згоди та уклали угоду[20]. 25 червня 2015 року, вийшовши на заміну у складі «Шерифа», допоміг тираспольчанам завоювати Суперкубок Молдови[21]. Однак у серпні залишив команду і розірвав контракт за обопільною згодою. Всього ж В'ячеслав зіграв у п'яти офіційних матчах за клуб[22].
У кінці серпня 2015 року Шарпар повернувся у «Волинь», але 22 січня 2016 року розірвав контракт з «хрестоносцями» і підписав угоду з казахстанським «Атирау».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Ексгравець «Волині» став чемпіоном Латвії
Сьогодні, 02:10
Росія ізолює свій Інтернет
Сьогодні, 01:07
В Україні поширюється нова небезпечна підліткова гра
Сьогодні, 00:23
2 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні хочуть легалізувати самогоноваріння
01 листопад, 23:35