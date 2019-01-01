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На Волині поліцейські знайшли порушення та недоліки в утриманні доріг

На Волині поліцейські знайшли порушення та недоліки в утриманні доріг
На Волині патрульні поліцейські перевірили дороги та знайшли ряд порушень та недоліків щодо їх утримання.

Про це правоохоронці написали на своїй сторінці у Facebook.

Комісійний огляд тривав протягом жовтня. За цей час спеціальна комісія разом з поліцейськими відділу безпеки дорожнього руху обстежила вулично-шляхову мережу Луцька й області та виявила ряд недоліків.

Загалом, на утримувачів мережі склали 43 адміністративні матеріали, видали 30 приписів та 39 вимог. Найбільше порушень – за ст. 140 КУпАП (порушення правил, норм і стандартів при утриманні доріг), штрафні санкції тут починаються від 1020 гривень. Усього за різними частинами цієї статті патрульні оформили 39 матеріалів, решта – за іншими статтями КУпАП.

Що стосується огляду залізничних переїздів, то тут найтиповіші недоліки – відсутність належної розмітки і ямковість, вибоїни та просадки на самих переїздах: таких порушень виявили більше 70 по області.

На дорогах державного і місцевого значення, а також вулицях населених пунктів виявили недоліки в утриманні:
- дорожніх знаків,
- дорожньої розмітки,
- проїзної частини,
- штучного освітлення,
- транспортної огорожі,
- оглядових колодязів та зливоприймачів тощо.

Патрульна поліція направила звернення в органи місцевого самоврядування та в Службу автомобільних доріг, аби відповідальні ліквідували виявлені недоліки.

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Теги: Волинь, дороги, порушення
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