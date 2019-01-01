Мешканцям луцького зоопарку віддали вилучену в браконьєрів рибу

Державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля передали 52 кілограми свіжоморожених водних біоресурсів до Луцького зоопарку.На корм тваринам віддали рибу, вилучену у порушників природоохоронного законодавства та рибу, яка вилучалось з безгосподарських сіток, на водних об’єктах Волинської області, – повідомили в управлінні Державного агентства рибного господарства.«Вилучені у порушників водні біоресурси зберігаються на складі Управління. Відповідно до рішень районних судів про конфіскацію водних біоресурсів, комісією приймається рішення щодо безоплатної передачі риби на корм тваринам у вигляді благодійної допомоги. У даному випадку риба передається комунальному підприємству Луцький зоопарк», – повідомили в управлінні.Волинський рибоохоронний патруль вже не вперше проводить таку акцію. В Управлінні сподіваються, що подібні ініціативи допоможуть працівникам зоопарку полегшити утримання мешканців звіринця.