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Індія передасть Україні вакцину від дифтерії

Індія передасть Україні вакцину від дифтерії
Посольство Індії надасть партію сироватки Україні в якості гуманітарної допомоги проти дифтерії.

Про це повідомив директор центру громадського здоров'я Володимир Курпіта, - пише ZN,UA.

На сьогодні в Україні залишилося 189 флаконів з вакциною,а діагноз дифтерія підтверджений у 21 людини.

"Випадки дифтерії частішають і головною проблемою є недостатнє охоплення вакцинацією. Ми, фактично, почали прищеплювати дорослих заново, починаючи з 2017 року, тому що до цього часу вакцинація просто не проводилася. Серед дітей з 2010 по 2015 рік інший показник - 70%. В 2014-2015 році він взагалі становив 26% і 21%", - сказав Курпіта.

Директор зазначив, що в Україні налічується 189 флаконів сироватки і ще 150 небхідно закупити. Посольство Індії вирішило надати 100 флаконів вакцини в якості гуманітарної допомоги.

Він додав, що станом на 2019 рік виявили 31 випадок захворювання на дифтерію і діагноз підтвердили у 21 людини.

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Теги: Україна, дифтерія, Індія, вакцина
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