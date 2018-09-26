Індія передасть Україні вакцину від дифтерії

Посольство Індії надасть партію сироватки Україні в якості гуманітарної допомоги проти дифтерії.Про це повідомив директор центру громадського здоров'я, - пише ZN,UA.На сьогодні в Україні залишилося 189 флаконів з вакциною,а діагноз дифтерія підтверджений у 21 людини."Випадки дифтерії частішають і головною проблемою є недостатнє охоплення вакцинацією. Ми, фактично, почали прищеплювати дорослих заново, починаючи з 2017 року, тому що до цього часу вакцинація просто не проводилася. Серед дітей з 2010 по 2015 рік інший показник - 70%. В 2014-2015 році він взагалі становив 26% і 21%", - сказав Курпіта.Директор зазначив, що в Україні налічується 189 флаконів сироватки і ще 150 небхідно закупити. Посольство Індії вирішило надати 100 флаконів вакцини в якості гуманітарної допомоги.Він додав, що станом на 2019 рік виявили 31 випадок захворювання на дифтерію і діагноз підтвердили у 21 людини.