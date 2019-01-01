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На Волині лісівники зловили на гарячому «чорного лісоруба»

На Волині лісівники зловили на гарячому «чорного лісоруба»
Волинські лісівники зловили чоловіка, який незаконно рубав дерева.

Це сталося 31 жовтня, о 19:00 на території Чорторийського лісництва, - пише прес-служба ДП «Поліське лісове господарство».

Порушника виявили працівники лісової охорони ДП «Поліське лісове господарство» під час чергового патрулювання лісових масивів на території 45 кварталу Чорторийського лісництва.

Лісопорушником виявився житель села Новосілки Маневицького району, який безпосередньо знаходився на місці злочину. Самовільно зрізану деревину вилучили. Щодо даного інциденту лісова охорона склала протокол.

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Теги: Волинь, ліс, ВОУЛМГ
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