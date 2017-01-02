вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські волонтери повезли допомогу українським військовим на передову. ВІДЕО

Волинські волонтери повезли допомогу українським військовим на передову. ВІДЕО
Волинські волонтери вирушили із допомогою українським військовим на передову у Луганській і Донецькій областях.

Два автомобілі УАЗ доставлять підрозділам 14-ої окремої механізованої бригади. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Волонтер Олександр Мазурок каже, що зібрали два буси теплих речей, овочів, яблук, домашню консервацію, медикаменти, засоби гігієни.

Лучанин-волонтер Віктор Янчук показує машину, яку волонтери самотужки відремонтували. Автомобіль придбали у 2017 році за гроші благодійників для 14-ої бригади. Півтора року використовували його у бойових операціях.

Цього разу передають два УАЗи, каже волонтер Олександр Мазурок.

«Уся біда з транспортом. 6-й рік війни пішов, а толку немає. Веземо у Кримьке, Трьохізбенка, Щастя, де наші стоять, туди і їдемо. Їдемо до піхоти. Зараз вони у полях стоять, холодно, треба все. Я вважаю, навіть нормальна постіль, подушка, одіяло накритися – це вже щось».

Олександр показує нам ковдри, які шиє пенсіонерка Людмила Ніжинець із Благодатного.

«От з таких клаптиків шиє ковдри нашим хлопцям. Вона, певно більше 100 одіял зробила. Їй 82 роки. Вона бідолаха щодень їх шиє».

Цього разу волонтери зібрали допомогу з усієї Волині. Волонтер Василь Пристайчук говорить, що попри забезпечення армії, у військових є постійні потреби.

«Прохання одні і ті ж. Це і скоби для бліндажів, і мішки звичайні, білі, щоб хлопці могли укріплюватися і плівка, щоб вони не протікали. Це батарейки і медичні засоби проти застуди. Три буса, один із них на собі везтиме 2 авто. Відвідаємо увесь Схід. Це частково і Луганська область, і від Слов’янська до Маріуполя маємо і адресні передачі, які рідні бійців передавали. Мусимо доставити», - каже волонтер.

Обласна організація ветеранів Афганістану, біля будівлі якої збираються волонтери, - своєрідний координаційний центр, розповів голова організації Григорій Павлович.

«Залишилися найбільш стійкі, найміцніші. Дехто каже, що війна закінчилася, але, на жаль, це не так. У мене на передовій зараз знаходяться люди ветерани Афганістану, які з Волині і отримали уже по три осколкові поранення, контузії і вони теж проходять службу на передовій. Ми не опустили руки і голови, а допомагаємо нашим хлопцям».

Олександр Мазурок, волонтер : «Не треба багато: одна цукерка це порахуйте Луцьк 200 тисяч – 200 тисяч цукерок і так само яблук. Це можна фуру везти пацанам».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волонтери, допомога, передова, схід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Укрпошта припинила продавати лотереї
Сьогодні, 09:54
Волинські волонтери повезли допомогу українським військовим на передову. ВІДЕО
Сьогодні, 09:35
Зима близько: волинським дорожникам не вистачає снігоочисної техніки, піску та солі
Сьогодні, 09:10
Мешканцям луцького зоопарку віддали вилучену в браконьєрів рибу
Сьогодні, 08:21
На Волині поліцейські знайшли порушення та недоліки в утриманні доріг
Сьогодні, 07:13
Схожі новини
З Волині відправилась чергова допомога бійцям на Схід З Волині відправилась чергова допомога бійцям на Схід
02 січень, 2017, 17:15
На Волині волонтери збирають для дітей з притулку допомогу На Волині волонтери збирають для дітей з притулку допомогу
23 серпень, 09:39
У Луцьку шукають волонтерів, котрі допоможуть збирати кошти на лікування 14-річного хлопця У Луцьку шукають волонтерів, котрі допоможуть збирати кошти на лікування 14-річного хлопця
19 липень, 15:50
Олів’є для солдатів: лучан кличуть зробити смаколики для бійців на Схід Олів’є для солдатів: лучан кличуть зробити смаколики для бійців на Схід
27 грудень, 2018, 10:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Укрпошта припинила продавати лотереї
Сьогодні, 09:54
 0
Волинські волонтери повезли допомогу українським військовим на передову. ВІДЕО
Сьогодні, 09:35
 0
Зима близько: волинським дорожникам не вистачає снігоочисної техніки, піску та солі
Сьогодні, 09:10
 0
Мешканцям луцького зоопарку віддали вилучену в браконьєрів рибу
Сьогодні, 08:21
 0
На Волині поліцейські знайшли порушення та недоліки в утриманні доріг
Сьогодні, 07:13
 0
Медіа
відео
1/8
﻿