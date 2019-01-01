У Луцьку відкрили інтеграційні студії для дітей з особливими потребами. ВІДЕО





Ці студії є продовженням соціального проєкту “Соціальні послуги в громаді”, розповіла Ліна Галан.



"У цьому приміщенні зробили ремонт та облаштували його для роботи з такими дітьми, яких у Луцьку 3 з половиною тисячі", — каже вона.

Формуватимуть групи дітей за віком, за нозологіями та можливостями.



«Плануємо працювати у форматі групової роботи. Це тоді, коли ми проводитимемо різні інформаційні, навчальні матеріали, тренувальні, казкотерапія, рефлексотерапія, тренінгова робота. А також у форматі індивідуальних консультацій, психолога, який працюватиме із батьками та дітками».



5-річний Данило прийшов з мамою Олександрою Гавриловою на відкриття закладу.



«Воно важливе для усіх наших діток. Тому, що дуже мало таких кімнат, де могли б займатися такі дітки. Зараз відкриття — це дуже чудова нагода ходити туди, займатися. Я вважаю, що будуть якісь дні, в які ми можемо ходити. Сенсорна інтеграція. Щоб дітки розвивалися, не сиділи вдома. Такі кімнати потрібні і чим більше, тим краще», - переконана мама дитини з аутизмом, представниця ГО “Повір у себе” Олександра Гаврилова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приміщенні управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у Луцьку відкрили інтеграційні студії розвитку для дітей та молоді з особливими потребами.Ці студії є продовженням соціального проєкту “Соціальні послуги в громаді”, розповіла Суспільному керівниця міського управління"У цьому приміщенні зробили ремонт та облаштували його для роботи з такими дітьми, яких у Луцьку 3 з половиною тисячі", — каже вона.Формуватимуть групи дітей за віком, за нозологіями та можливостями.«Плануємо працювати у форматі групової роботи. Це тоді, коли ми проводитимемо різні інформаційні, навчальні матеріали, тренувальні, казкотерапія, рефлексотерапія, тренінгова робота. А також у форматі індивідуальних консультацій, психолога, який працюватиме із батьками та дітками».5-річнийприйшов з мамоюна відкриття закладу.«Воно важливе для усіх наших діток. Тому, що дуже мало таких кімнат, де могли б займатися такі дітки. Зараз відкриття — це дуже чудова нагода ходити туди, займатися. Я вважаю, що будуть якісь дні, в які ми можемо ходити. Сенсорна інтеграція. Щоб дітки розвивалися, не сиділи вдома. Такі кімнати потрібні і чим більше, тим краще», - переконана мама дитини з аутизмом, представниця ГО “Повір у себе” Олександра Гаврилова.

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