вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відкрили інтеграційні студії для дітей з особливими потребами. ВІДЕО

У Луцьку відкрили інтеграційні студії для дітей з особливими потребами. ВІДЕО
У приміщенні управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у Луцьку відкрили інтеграційні студії розвитку для дітей та молоді з особливими потребами.

Ці студії є продовженням соціального проєкту “Соціальні послуги в громаді”, розповіла Суспільному керівниця міського управління Ліна Галан.

"У цьому приміщенні зробили ремонт та облаштували його для роботи з такими дітьми, яких у Луцьку 3 з половиною тисячі", — каже вона.
Формуватимуть групи дітей за віком, за нозологіями та можливостями.

«Плануємо працювати у форматі групової роботи. Це тоді, коли ми проводитимемо різні інформаційні, навчальні матеріали, тренувальні, казкотерапія, рефлексотерапія, тренінгова робота. А також у форматі індивідуальних консультацій, психолога, який працюватиме із батьками та дітками».

5-річний Данило прийшов з мамою Олександрою Гавриловою на відкриття закладу.

«Воно важливе для усіх наших діток. Тому, що дуже мало таких кімнат, де могли б займатися такі дітки. Зараз відкриття — це дуже чудова нагода ходити туди, займатися. Я вважаю, що будуть якісь дні, в які ми можемо ходити. Сенсорна інтеграція. Щоб дітки розвивалися, не сиділи вдома. Такі кімнати потрібні і чим більше, тим краще», - переконана мама дитини з аутизмом, представниця ГО “Повір у себе” Олександра Гаврилова.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: особливі діти, інтеграційна кімната, Ліна Галан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині безробітним дають шанс стати підприємцями
Сьогодні, 22:09
Талановитому юнаку з Луцького району необхідна термінова операція на серці
Сьогодні, 21:20
У Луцьку відкрили інтеграційні студії для дітей з особливими потребами. ВІДЕО
Сьогодні, 20:48
У селищі на Волині ремонтують покрівлю будинку культури. ФОТО
Сьогодні, 20:21
«Перемогти себе»: у Голобах відбувся фізкультурно-оздоровчий фестиваль. ВІДЕО
Сьогодні, 19:44
Схожі новини
Музкерівник луцького дитсадка розробила програму для роботи з особливими дітками Музкерівник луцького дитсадка розробила програму для роботи з особливими дітками
04 жовтень, 05:29
У Луцьку батьки особливих дітей об'єдналися. ВІДЕО У Луцьку батьки особливих дітей об'єдналися. ВІДЕО
01 вересень, 03:36
«Та, яка створила диво»: луцьких мам надзвичайних діток запрошують з гастролями до інших міст «Та, яка створила диво»: луцьких мам надзвичайних діток запрошують з гастролями до інших міст
01 червень, 08:32
«Я зможу!» – у місті на Волині вперше проведуть спортивні змагання для діток з особливими потребами «Я зможу!» – у місті на Волині вперше проведуть спортивні змагання для діток з особливими потребами
20 травень, 00:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині безробітним дають шанс стати підприємцями
Сьогодні, 22:09
 0
Талановитому юнаку з Луцького району необхідна термінова операція на серці
Сьогодні, 21:20
 0
У Луцьку відкрили інтеграційні студії для дітей з особливими потребами. ВІДЕО
Сьогодні, 20:48
 0
У селищі на Волині ремонтують покрівлю будинку культури. ФОТО
Сьогодні, 20:21
 0
«Перемогти себе»: у Голобах відбувся фізкультурно-оздоровчий фестиваль. ВІДЕО
Сьогодні, 19:44
 0
Медіа
відео
1/8
﻿