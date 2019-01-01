Укрпошта припинила продавати лотереї
Сьогодні, 09:54
З 1 листопада 2019 року у відділеннях Укрпошти припинили продавати лотереї.
Про це у Facebook повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський.
"Оскільки ми поки не продали ще Головпоштамт під 5-зірковий готель, то щоб не конкурувати з казино, відповідно до запланованих рішень Верховної Ради, Укрпошта з 1 листопада остаточно припинила продавати лотереї.
Єдина азартна гра, в яку ми продовжимо грати - це затвердження тарифів", - заявив він, посилаючись на зареєстрований у парламенті законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.
Нагадаємо:
Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися лише на базі великих 5-ти зіркових готелів.
У тексті йде мова про розміщення казино лише на базі п’ятизіркових готелів. У випадку Києва - такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський.
"Оскільки ми поки не продали ще Головпоштамт під 5-зірковий готель, то щоб не конкурувати з казино, відповідно до запланованих рішень Верховної Ради, Укрпошта з 1 листопада остаточно припинила продавати лотереї.
Єдина азартна гра, в яку ми продовжимо грати - це затвердження тарифів", - заявив він, посилаючись на зареєстрований у парламенті законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.
Нагадаємо:
Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися лише на базі великих 5-ти зіркових готелів.
У тексті йде мова про розміщення казино лише на базі п’ятизіркових готелів. У випадку Києва - такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Укрпошта припинила продавати лотереї
Сьогодні, 09:54
Мешканцям луцького зоопарку віддали вилучену в браконьєрів рибу
Сьогодні, 08:21