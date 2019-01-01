Укрпошта припинила продавати лотереї





Про це у Ігор Смілянський.



"Оскільки ми поки не продали ще Головпоштамт під 5-зірковий готель, то щоб не конкурувати з казино, відповідно до запланованих рішень Верховної Ради, Укрпошта з 1 листопада остаточно припинила продавати лотереї.



Єдина азартна гра, в яку ми продовжимо грати - це затвердження тарифів", - заявив він, посилаючись на зареєстрований у парламенті законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.



Нагадаємо:



Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що



У тексті йде мова про розміщення казино лише на базі п’ятизіркових готелів. У випадку Києва - такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 листопада 2019 року у відділеннях Укрпошти припинили продавати лотереї.Про це у Facebook повідомив керівник Укрпошти"Оскільки ми поки не продали ще Головпоштамт під 5-зірковий готель, то щоб не конкурувати з казино, відповідно до запланованих рішень Верховної Ради, Укрпошта з 1 листопада остаточно припинила продавати лотереї.Єдина азартна гра, в яку ми продовжимо грати - це затвердження тарифів", - заявив він, посилаючись на зареєстрований у парламенті законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.Нагадаємо:Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися лише на базі великих 5-ти зіркових готелів У тексті йде мова про розміщення казино лише на базі п’ятизіркових готелів. У випадку Києва - такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів.

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