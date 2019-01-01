У центрі Луцька з’явився новий офісний центр. Є кабінети та місце під «open space»*
Сьогодні, 10:35
Завершилося будівництво нового офісного центру на вул. Коперника. 13в у Луцьку (за гімназією №4). Для оренди пропонують офіси різної площі та планування.
Про це пише "Перший".
Які переваги цього офісного центру?
– центр міста;
– поруч є парковка;
– сучасна будівля, «свіжий» ремонт;
– утеплений фасад, енергоощадні вікна;
– на першому поверсі – рецепція;
– цілодобова охорона та відеонагляд;
– великий вибір різних офісів.
В оренду пропонують окремі офіси різною площею: від 9,32 м2 і до 24 м2, а також є варіант винайняти площу для офісу формату «open space».
Наразі орендодавець розпочинає внутрішні ремонтні роботи, тому вже зараз можна забронювати для себе приміщення і навіть внести деякі індивідуальні зміни.
Стильні сірі стіни нової будівлі прикрасив унікальний об’єкт: діджитал-мурал «Круговорот». Його намалював відомий стріт-художник Андрій Кальков. За допомогою додатку, цей мурал «оживає». Він є частиною великого проекту «Діджитал-сузір’я» і ввійшов до спеціального туристичного маршруту.
За детальнішою інформацією звертайтеся у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
телефон 096 030 20 10
адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Про це пише "Перший".
Які переваги цього офісного центру?
– центр міста;
– поруч є парковка;
– сучасна будівля, «свіжий» ремонт;
– утеплений фасад, енергоощадні вікна;
– на першому поверсі – рецепція;
– цілодобова охорона та відеонагляд;
– великий вибір різних офісів.
В оренду пропонують окремі офіси різною площею: від 9,32 м2 і до 24 м2, а також є варіант винайняти площу для офісу формату «open space».
Наразі орендодавець розпочинає внутрішні ремонтні роботи, тому вже зараз можна забронювати для себе приміщення і навіть внести деякі індивідуальні зміни.
Стильні сірі стіни нової будівлі прикрасив унікальний об’єкт: діджитал-мурал «Круговорот». Його намалював відомий стріт-художник Андрій Кальков. За допомогою додатку, цей мурал «оживає». Він є частиною великого проекту «Діджитал-сузір’я» і ввійшов до спеціального туристичного маршруту.
За детальнішою інформацією звертайтеся у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
телефон 096 030 20 10
адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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