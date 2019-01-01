У центрі Луцька з’явився новий офісний центр. Є кабінети та місце під «open space»*





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Які переваги цього офісного центру?



– центр міста;

– поруч є парковка;

– сучасна будівля, «свіжий» ремонт;

– утеплений фасад, енергоощадні вікна;

– на першому поверсі – рецепція;

– цілодобова охорона та відеонагляд;

– великий вибір різних офісів.



В оренду пропонують окремі офіси різною площею: від 9,32 м2 і до 24 м2, а також є варіант винайняти площу для офісу формату «open space».



Наразі орендодавець розпочинає внутрішні ремонтні роботи, тому вже зараз можна забронювати для себе приміщення і навіть внести деякі індивідуальні зміни.



Планування офісного центру Планування офісного центру

Стильні сірі стіни нової будівлі прикрасив унікальний об’єкт: діджитал-мурал «Круговорот». Його намалював відомий стріт-художник Андрій Кальков. За допомогою додатку, цей мурал «оживає». Він є частиною великого проекту «Діджитал-сузір’я» і ввійшов до спеціального туристичного маршруту.



Відкриття діджитал-муралу «Круговорот» Відкриття діджитал-муралу «Круговорот» Відкриття діджитал-муралу «Круговорот» Відкриття діджитал-муралу «Круговорот»

За детальнішою інформацією звертайтеся у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



телефон 096 030 20 10

адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: investorlutsk

Instagram: bud.investor

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