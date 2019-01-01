вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські вчителі взяли участь в навчанні з тероборони

Волинські вчителі взяли участь в навчанні з тероборони
На базі полігону військової частини А-1008 у Володимирі-Волинському пройшли заходи, у яких брали участь військовозобов'язані організаційного ядра підрозділів територіальної оборони, зокрема й вчителі предмету "Захист Вітчизни" навчальних закладів м.Ковеля.

Про це інформує КовельPost.

Навчання були досить корисними, адже вони спрямовані на вдосконалення тактичних навичок, індивідуальної підготовки та способів ведення вогню зі стрілецької зброї та подальшого використання її під час роботи з учнями. Вчителі показали свою підготовку на високому рівні та довели готовність будь-якої миті стати на захист Вітчизни.

Волинські вчителі взяли участь в навчанні з тероборони
Волинські вчителі взяли участь в навчанні з тероборони
Волинські вчителі взяли участь в навчанні з тероборони


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, навчання, тероборона, вчителі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У школі на Волині проблеми з інтернетом та бракує комп'ютерів
Сьогодні, 12:38
Волинські вчителі взяли участь в навчанні з тероборони
Сьогодні, 12:20
Стало відомо, скільки за жовтень заробили нардепи від Волині
Сьогодні, 11:50
У Луцьку «оселилися» нові кликуни. ФОТО
Сьогодні, 11:23
У селищі на Волині відзначили перший день народження інклюзивного центру. ФОТО
Сьогодні, 10:49
Схожі новини
Університет третього віку: для волинських пенсіонерів розпочався новий навчальний рік Університет третього віку: для волинських пенсіонерів розпочався новий навчальний рік
17 жовтень, 03:24
Штурм депо і звільнення заручників: як на Волині боролися з уявними терористами. ВІДЕО Штурм депо і звільнення заручників: як на Волині боролися з уявними терористами. ВІДЕО
17 серпень, 15:39
СБУ на Волині проведе антитерористичні навчання СБУ на Волині проведе антитерористичні навчання
12 серпень, 12:02
Ковельських школярів без щеплень не допускають до навчання Ковельських школярів без щеплень не допускають до навчання
11 лютий, 08:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У школі на Волині проблеми з інтернетом та бракує комп'ютерів
Сьогодні, 12:38
 0
Волинські вчителі взяли участь в навчанні з тероборони
Сьогодні, 12:20
 0
Стало відомо, скільки за жовтень заробили нардепи від Волині
Сьогодні, 11:50
 0
У Луцьку «оселилися» нові кликуни. ФОТО
Сьогодні, 11:23
 0
У селищі на Волині відзначили перший день народження інклюзивного центру. ФОТО
Сьогодні, 10:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿