Волинські вчителі взяли участь в навчанні з тероборони





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Навчання були досить корисними, адже вони спрямовані на вдосконалення тактичних навичок, індивідуальної підготовки та способів ведення вогню зі стрілецької зброї та подальшого використання її під час роботи з учнями. Вчителі показали свою підготовку на високому рівні та довели готовність будь-якої миті стати на захист Вітчизни.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі полігону військової частини А-1008 у Володимирі-Волинському пройшли заходи, у яких брали участь військовозобов'язані організаційного ядра підрозділів територіальної оборони, зокрема й вчителі предмету "Захист Вітчизни" навчальних закладів м.Ковеля.Про це інформує КовельPost Навчання були досить корисними, адже вони спрямовані на вдосконалення тактичних навичок, індивідуальної підготовки та способів ведення вогню зі стрілецької зброї та подальшого використання її під час роботи з учнями. Вчителі показали свою підготовку на високому рівні та довели готовність будь-якої миті стати на захист Вітчизни.

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