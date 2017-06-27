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У школі на Волині – проблеми з інтернетом та бракує комп'ютерів

У школі на Волині – проблеми з інтернетом та бракує комп'ютерів
Педагоги Острів’янської школи повідомили про потребу в комп’ютерах у їхній школі.

Про це вони розповіли на виїзному прийомі громадян, – повідомляє Район.Шацьк з посиланням на Шацьку районну раду.

Як розповіли вчителі, нагальну потребу задовольнили б принаймні чотири новіших комп’ютери для навчання на уроках інформатики.

Є проблеми з підключенням до мережі Інтернет. Фактично школа не підключена до всесвітньої павутини. Також на території школи хочуть оновити садок, тому будуть вдячні за будь-яку спонсорську допомогу в цій справі.

Батьки острів’янських школярів запитували про можливість безкоштовного харчування дітей у школі.

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Теги: Острів'я, школа, інтернет, комп'ютер
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