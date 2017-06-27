У школі на Волині – проблеми з інтернетом та бракує комп'ютерів





Про це вони розповіли на виїзному прийомі громадян, – повідомляє



Як розповіли вчителі, нагальну потребу задовольнили б принаймні чотири новіших комп’ютери для навчання на уроках інформатики.



Є проблеми з підключенням до мережі Інтернет. Фактично школа не підключена до всесвітньої павутини. Також на території школи хочуть оновити садок, тому будуть вдячні за будь-яку спонсорську допомогу в цій справі.



Батьки острів’янських школярів запитували про можливість безкоштовного харчування дітей у школі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Педагоги Острів’янської школи повідомили про потребу в комп’ютерах у їхній школі.Про це вони розповіли на виїзному прийомі громадян, – повідомляє Район.Шацьк з посиланням на Шацьку районну раду.Як розповіли вчителі, нагальну потребу задовольнили б принаймні чотири новіших комп’ютери для навчання на уроках інформатики.Є проблеми з підключенням до мережі Інтернет. Фактично школа не підключена до всесвітньої павутини. Також на території школи хочуть оновити садок, тому будуть вдячні за будь-яку спонсорську допомогу в цій справі.Батьки острів’янських школярів запитували про можливість безкоштовного харчування дітей у школі.

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