У школі на Волині – проблеми з інтернетом та бракує комп'ютерів
Сьогодні, 12:38
Педагоги Острів’янської школи повідомили про потребу в комп’ютерах у їхній школі.
Про це вони розповіли на виїзному прийомі громадян, – повідомляє Район.Шацьк з посиланням на Шацьку районну раду.
Як розповіли вчителі, нагальну потребу задовольнили б принаймні чотири новіших комп’ютери для навчання на уроках інформатики.
Є проблеми з підключенням до мережі Інтернет. Фактично школа не підключена до всесвітньої павутини. Також на території школи хочуть оновити садок, тому будуть вдячні за будь-яку спонсорську допомогу в цій справі.
Батьки острів’янських школярів запитували про можливість безкоштовного харчування дітей у школі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вони розповіли на виїзному прийомі громадян, – повідомляє Район.Шацьк з посиланням на Шацьку районну раду.
Як розповіли вчителі, нагальну потребу задовольнили б принаймні чотири новіших комп’ютери для навчання на уроках інформатики.
Є проблеми з підключенням до мережі Інтернет. Фактично школа не підключена до всесвітньої павутини. Також на території школи хочуть оновити садок, тому будуть вдячні за будь-яку спонсорську допомогу в цій справі.
Батьки острів’янських школярів запитували про можливість безкоштовного харчування дітей у школі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У школі на Волині – проблеми з інтернетом та бракує комп'ютерів
Сьогодні, 12:38
Волинські вчителі взяли участь в навчанні з тероборони
Сьогодні, 12:20
Стало відомо, скільки за жовтень заробили нардепи від Волині
Сьогодні, 11:50
У Луцьку «оселилися» нові кликуни. ФОТО
Сьогодні, 11:23