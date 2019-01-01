В Україні різко зросли ціни на газ для промисловості





Про це повідомляє прес-служба



У компанії нагадують, що ціни відрізняються в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.



"Така зміна обумовлена ​​зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни на газ на європейських хабах з поставкою в листопаді перевищують поточні майже наполовину", - пояснюють підвищення в Нафтогазі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 листопада ціна газу для промислових споживачів складе від 5 861 до 6 463 грн за тисячу кубометрів без урахування ПДВ і витрат на транспортування.Про це повідомляє прес-служба НАК Нафтогаз України У компанії нагадують, що ціни відрізняються в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати."Така зміна обумовлена ​​зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни на газ на європейських хабах з поставкою в листопаді перевищують поточні майже наполовину", - пояснюють підвищення в Нафтогазі.

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