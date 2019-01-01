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В Україні різко зросли ціни на газ для промисловості

В Україні різко зросли ціни на газ для промисловості
З 1 листопада ціна газу для промислових споживачів складе від 5 861 до 6 463 грн за тисячу кубометрів без урахування ПДВ і витрат на транспортування.

Про це повідомляє прес-служба НАК Нафтогаз України.

У компанії нагадують, що ціни відрізняються в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

"Така зміна обумовлена ​​зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни на газ на європейських хабах з поставкою в листопаді перевищують поточні майже наполовину", - пояснюють підвищення в Нафтогазі.

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Теги: газ, промисловість, ціна, тариф, НАК Нафтогаз
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