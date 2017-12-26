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У Луцьку відкрили єдиний в Україні інтерактивний парк дерев'яних скульптур. ФОТО

У Луцьку відкрили єдиний в Україні інтерактивний парк дерев'яних скульптур. ФОТО
Учора, 1 листопада, Луцьк офіційно став багатшим на ще одне яскраве туристичне місце. Парк дерев’яних скульптур із чітко вираженими елементами патріотизму, релігії та вірувань наших предків, містики та магії, любові та ніжності – урочисто відкрили на території культурно-розважального центру «Адреналін Сіті».

Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Створенню унікального мистецького парку передували змагання серед майстрів бензопили – влітку цього року тривав перший в Україні міжнародний скульптурний фестиваль «KORSAK CARVING FEST.

А потім гарну справу продовжили й інші скульптори. Для того, щоб парк довго служив, вони покривали кожну скульптуру спеціальним лаком. Про це розповіла директор Музею сучасного українського мистецтва Леся Корсак.

Створювали скульптури бензопилами. У що надзвичайно важко повірити, коли спостерігаєш за деталями у фігурах.

У Луцьку відкрили єдиний в Україні інтерактивний парк дерев'яних скульптур. ФОТО

Організатор фестивалю – скульптор Ілля Липка – розповідає, що дійство приурочене першій річниці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, 10-й річниці «Адреналін Сіті». Попрацювали тут багато людей. Але все це було б абсолютно неможливим без цілковитої підтримки начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка та сприяння всіх лісівників Волині, які забезпечили матеріалами для скульптур.

У Луцьку відкрили єдиний в Україні інтерактивний парк дерев'яних скульптур. ФОТО

«Волинські лісівники давно стали працювати нарівні із соціально-відповідальним бізнесом. Останнім часом за сприяння лісогосподарських підприємств або й навіть винятково силами лісівників реалізовано сотні важливих для Волині проектів. Збудовано автобусні зупинки у населених пунктах області, ОТГ. Створено сквери, парки, за останні 2 роки введено в дію понад 20 рекреаційних пунктів – високого рівня. Тож коли організатори заходу звернулися до нас із пропозицією посприяти у такій справі, ми не змогли відмовити. Спасибі і організаторам, і самим скульпторам, які фактично з нічого зробили таку красу», – подякував присутній на відкритті заступник начальника ВОУЛМГ Олександр Рибчинський.

У Луцьку відкрили єдиний в Україні інтерактивний парк дерев'яних скульптур. ФОТО

Дуже влучно про це дійство зазначила мистецтвознавець Зоя Навроцька: «Є людина-руйнівник, яка розтопче посаджений сад, знищить душу людини… Але є людство, яке будує і творить».

Фестиваль завершився шоу палаючих химер, що супроводжувалося звучанням хітів німецього метал-гурту Rammstein. Яскраво, вражаюче, видовищно, як і загалом сам парк.

Подібні ініціативи постійно отримують підтримку із боку волинських лісівників. Адже створювати для майбутнього можна і необхідно не лише ліси. Маленькі, але такі важливі проекти безперечно житимуть довго і яскраво. Вони даруватимуть позитивні емоції сотням волинян та гостям нашого краю. Крім того, така справа – це можливість дати дереву друге життя. Волинська природа неповторна, а мистецтво – вічне.


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Теги: музей Корсаків, Адреналін, парк, скульптура, карвінг
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