вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканці Жидичинської ОТГ вирішують, чи приєднуватись до інших громад. ВІДЕО

Мешканці Жидичинської ОТГ вирішують, чи приєднуватись до інших громад. ВІДЕО
Функціонувати як самостійна громада чи приєднатися до іншої – на такому роздоріжжі нині мешканці Жидичинської ОТГ. За законом приєднатися можна до суміжної громади.

Тож у місцевих жителів є вибір, йдеться в сюжеті 12 каналу.

Однак, громада переконана, що необхідності в приєднанні немає. Депутати навіть проводили соцопитування і більшість дотримуються думки, що Жидичинська ОТГ спроможна існувати самостійно.

Щоб існувати самостійно об’єднана громада має відповідати показникам спроможності. Тут чимало нюансів.

Сільська голова зауважила, що показники спроможності Жидичинської ОТГ неможливо визначити точно. Перепис населення востаннє робили 2001 року, відтак кількість жителів не відповідає дійсності. А саме від кількості населення і розраховують реверсні дотації та інші бюджетні нарахування для ОТГ. Відтак, грошей не вистачає.

Під час громадських обговорень, представник компанії висловив підтримку громаді.

За словами експерта з децентралізації, приєднання до Луцька допоможе вирішити громаді певні фінансові проблеми, адже місто має найбільший в області бюджет. Окрім того, міська рада дбатиме про інфраструктуру ОТГ.

Мешканці ОТГ ще визначатимуться, чи будуть господарювати самостійно. Головне вирішити, чи достатньо у громади для цього фінансування. Експерти кажуть, нині у громад період добровільності. По його завершенню рішення прийматиме Кабмін.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Жидичинська ОТГ, децентралізація, приєднання, громадські слухання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Жидичинська ОТГ існує. Питання в тому до якої ОТГ вона приєднається-Луцької чи Ківерцівської. Шановні журналісти, перш ніж писати бредятину треба розібратись в питанні. Дотація не реверсна, а базова.
Відповісти
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шукають свідків: на Волині невідомі вкрали могильні плити. ФОТО
Сьогодні, 15:34
На Хмельниччині автобус з’їхав у кювет і перекинувся, постраждали 8 осіб. ФОТО
Сьогодні, 15:16
Мешканці Жидичинської ОТГ вирішують, чи приєднуватись до інших громад. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
У Луцьку відкрили інтерактивний парк дерев'яних скульптур. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Тендер: до військового містечка в Луцьку прокладуть каналізацію за майже 10 мільйонів гривень
Сьогодні, 14:02
Схожі новини
До Луцька хочуть приєднати ще три об'єднані громади. ВІДЕО До Луцька хочуть приєднати ще три об'єднані громади. ВІДЕО
25 жовтень, 22:21
Одразу три сільські ради приєднаються до Шацької громади Одразу три сільські ради приєднаються до Шацької громади
24 серпень, 01:12
Два села на Волині захотіли приєднатися до Ковеля Два села на Волині захотіли приєднатися до Ковеля
12 лютий, 17:47
Повідомили, коли Прилуцька сільрада увійде до Луцької міської територіальної громади Повідомили, коли Прилуцька сільрада увійде до Луцької міської територіальної громади
28 жовтень, 10:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині безробітним дають шанс стати підприємцями
Сьогодні, 22:09
 0
Талановитому юнаку з Луцького району необхідна термінова операція на серці
Сьогодні, 21:20
 0
У Луцьку відкрили інтеграційні студії для дітей з особливими потребами. ВІДЕО
Сьогодні, 20:48
 0
У селищі на Волині ремонтують покрівлю будинку культури. ФОТО
Сьогодні, 20:21
 0
«Перемогти себе»: у Голобах відбувся фізкультурно-оздоровчий фестиваль. ВІДЕО
Сьогодні, 19:44
 0
Медіа
відео
1/8
﻿