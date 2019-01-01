Об'єднати не можна приєднати: чи створять Жидичинську ОТГ. ВІДЕО





Тож у місцевих жителів є вибір, йдеться в сюжеті



Однак, громада переконана, що необхідності в приєднанні немає. Депутати навіть проводили соцопитування і більшість дотримуються думки, що Жидичинська ОТГ спроможна існувати самостійно.



Щоб існувати самостійно об’єднана громада має відповідати показникам спроможності. Тут чимало нюансів.



Сільська голова зауважила, що показники спроможності Жидичинської ОТГ неможливо визначити точно. Перепис населення востаннє робили 2001 року, відтак кількість жителів не відповідає дійсності. А саме від кількості населення і розраховують реверсні дотації та інші бюджетні нарахування для ОТГ. Відтак, грошей не вистачає.



Під час громадських обговорень, представник компанії висловив підтримку громаді.



За словами експерта з децентралізації, приєднання до Луцька допоможе вирішити громаді певні фінансові проблеми, адже місто має найбільший в області бюджет. Окрім того, міська рада дбатиме про інфраструктуру ОТГ.



Мешканці ОТГ ще визначатимуться, чи будуть господарювати самостійно. Головне вирішити, чи достатньо у громади для цього фінансування. Експерти кажуть, нині у громад період добровільності. По його завершенню рішення прийматиме Кабмін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Функціонувати як самостійна громада чи приєднатися до іншої – на такому роздоріжжі нині мешканці Жидичинської ОТГ. За законом приєднатися можна до суміжної громади.Тож у місцевих жителів є вибір, йдеться в сюжеті 12 каналу Однак, громада переконана, що необхідності в приєднанні немає. Депутати навіть проводили соцопитування і більшість дотримуються думки, що Жидичинська ОТГ спроможна існувати самостійно.Щоб існувати самостійно об’єднана громада має відповідати показникам спроможності. Тут чимало нюансів.Сільська голова зауважила, що показники спроможності Жидичинської ОТГ неможливо визначити точно. Перепис населення востаннє робили 2001 року, відтак кількість жителів не відповідає дійсності. А саме від кількості населення і розраховують реверсні дотації та інші бюджетні нарахування для ОТГ. Відтак, грошей не вистачає.Під час громадських обговорень, представник компанії висловив підтримку громаді.За словами експерта з децентралізації, приєднання до Луцька допоможе вирішити громаді певні фінансові проблеми, адже місто має найбільший в області бюджет. Окрім того, міська рада дбатиме про інфраструктуру ОТГ.Мешканці ОТГ ще визначатимуться, чи будуть господарювати самостійно. Головне вирішити, чи достатньо у громади для цього фінансування. Експерти кажуть, нині у громад період добровільності. По його завершенню рішення прийматиме Кабмін.

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