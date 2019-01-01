«Перемогти себе»: у Голобах відбувся фізкультурно-оздоровчий фестиваль. ВІДЕО





Найбільш масовим видом змагань традиційно є бочча. Ця гра з м’ячем однаково цікава як дітям, так і досвідченим майстрам паралімпійського спорту. Про це інформує



Соломія Рущак з подругою та мамою приїхали до Голоб аж із Золочева. Кажуть: кожні такі змагання для них – свято. А будь-яка відзнака – дорожча за золото.



Загалом програма фестивалю передбачала 7 видів змагань. Окрім бочча спортсмени із інвалідністю також визначали кращих у стрільбі з лука та пневматичної зброї, кеглях, крокеті, дартсі та баскеті.



Ініціативу ГО “Добродія в дії” цього року підтримали обласний центр “Інваспорт” та Голобська селищна рада. А благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині” ще й подарував організаторам фестивалю комплект м’ячів для гри в бочча. Того ж дня в Голобах відкрили і новий міні-стадіон на території навчально-виховного комплексу селища.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 70 людей з інвалідністю з’їхалися в Голоби для участі в районному фізкультурно-оздоровчому фестивалі “Перемагай себе”.Найбільш масовим видом змагань традиційно є бочча. Ця гра з м’ячем однаково цікава як дітям, так і досвідченим майстрам паралімпійського спорту. Про це інформує 12 канал з подругою та мамою приїхали до Голоб аж із Золочева. Кажуть: кожні такі змагання для них – свято. А будь-яка відзнака – дорожча за золото.Загалом програма фестивалю передбачала 7 видів змагань. Окрім бочча спортсмени із інвалідністю також визначали кращих у стрільбі з лука та пневматичної зброї, кеглях, крокеті, дартсі та баскеті.Ініціативу ГО “Добродія в дії” цього року підтримали обласний центр “Інваспорт” та Голобська селищна рада. А благодійний фонд“Патріоти Волині” ще й подарував організаторам фестивалю комплект м’ячів для гри в бочча. Того ж дня в Голобах відкрили і новий міні-стадіон на території навчально-виховного комплексу селища.

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