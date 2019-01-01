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На Хмельниччині автобус з’їхав у кювет і перекинувся, постраждали 8 осіб. ФОТО

На Хмельниччині автобус з’їхав у кювет і перекинувся, постраждали 8 осіб. ФОТО
На Хмельниччині працівники поліції з'ясовують причини та обставини, за яких перекинувся рейсовий автобус у Кам'янець-Подільському районі. В результаті аварії орієнтовно травмувалося 7 пасажирів та водій транспортного засобу.

Дані щодо кількості та стану здоров’я потерпілих ще уточнюються. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 листопада близько 11-ї години ранку на околиці села Довжок Кам'янець-Подільського району.

Рейсовий автобус, який рухався за маршрутом "Залісся-1 – Кам’янець-Подільський", з’їхав у кювет та перекинувся.
За попередніми даними, в результаті перекидання транспортного засобу 31-річний водій та 7 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Потерпілих доставили в Кам’янець-Подільську районну лікарню.

На Хмельниччині автобус з’їхав у кювет і перекинувся, постраждали 8 осіб. ФОТО

Деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції Хмельницької області та Кам’янець-Подільського відділення поліції.

На Хмельниччині автобус з’їхав у кювет і перекинувся, постраждали 8 осіб. ФОТО

За попередньою інформацією, у транспортному засобі заклинило колесо, але остаточні висновки щодо причин аварії можна буде зробити лише після отримання результатів автотехнічної експертизи та по завершенні розслідування.

В подальшому інформація щодо ДТП буде уточнюватися.
На Хмельниччині автобус з’їхав у кювет і перекинувся, постраждали 8 осіб. ФОТО

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Теги: аварія, кювет, автобус
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