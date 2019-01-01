На Хмельниччині автобус з’їхав у кювет і перекинувся, постраждали 8 осіб. ФОТО





Дані щодо кількості та стану здоров’я потерпілих ще уточнюються. Про це повідомляє



Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 листопада близько 11-ї години ранку на околиці села Довжок Кам'янець-Подільського району.



Рейсовий автобус, який рухався за маршрутом "Залісся-1 – Кам’янець-Подільський", з’їхав у кювет та перекинувся.

За попередніми даними, в результаті перекидання транспортного засобу 31-річний водій та 7 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Потерпілих доставили в Кам’янець-Подільську районну лікарню.





Деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції Хмельницької області та Кам’янець-Подільського відділення поліції.





За попередньою інформацією, у транспортному засобі заклинило колесо, але остаточні висновки щодо причин аварії можна буде зробити лише після отримання результатів автотехнічної експертизи та по завершенні розслідування.



В подальшому інформація щодо ДТП буде уточнюватися.



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