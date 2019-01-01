Шукають свідків: на Волині невідомі вкрали могильні плити. ФОТО





Про це повідомив Павло Андрощук на сторінці у фейсбуці, інформує



Обікрали три могили. Злочин був здійснений близько 15:20-15:30.



“На фотографії видно бус, яким вивозили плити, це Fiat або Citroen 1994-2002 року випуску, в ньому характерні бокові пасажирські вікна. Велика ймовірність, що це львівський бус, тому що 31-го жовтня Львівська фірма залишила рекламні листівки” - йдеться у дописі.



Шукають свідків події. Можливо хтось бачив чи їхав по львівській трасі 1-го листопада, о 15:15-16:00 і має записи з відеореєстратора, прохання повідомити по телефону 097-529-98-78.





У коментарях в групі фейсбук «Нововолинськ Інфо» Наташа Андрощук-Денисюк зазначила, що 2-го листопада викрали ще одну плиту. Жінці, яка стала свідком, зловмисники розпилили в очі газ з балончика та втекли.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1-го листопада в селі Осмиловичі Іваничівського району серед білого дня були викрадені могильні плити.Про це повідомивна сторінці у фейсбуці, інформує БУГ Обікрали три могили. Злочин був здійснений близько 15:20-15:30.“На фотографії видно бус, яким вивозили плити, це Fiat або Citroen 1994-2002 року випуску, в ньому характерні бокові пасажирські вікна. Велика ймовірність, що це львівський бус, тому що 31-го жовтня Львівська фірма залишила рекламні листівки” - йдеться у дописі.Шукають свідків події. Можливо хтось бачив чи їхав по львівській трасі 1-го листопада, о 15:15-16:00 і має записи з відеореєстратора, прохання повідомити по телефону 097-529-98-78.У коментарях в групі фейсбук «Нововолинськ Інфо»зазначила, що 2-го листопада викрали ще одну плиту. Жінці, яка стала свідком, зловмисники розпилили в очі газ з балончика та втекли.

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