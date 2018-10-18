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У селищі на Волині невідомі викидають сміття у лісі. ФОТО

У селищі на Волині невідомі викидають сміття у лісі. ФОТО
Про те, що в лісі не можна залишати сміття – знають усі. Ця тема обговорюється постійно, але проблем від того не поменшало.

Навіщо вивозити сміття на спеціальне звалище і платити за це гроші, якщо можна викинути його в ліс абсолютно задарма, – пише газета «Шацький край», інформує Район.Шацьк.

Напевно, цим керуються люди, які своїми діями перетворюють ліси у стихійні смітники. Вони навіть не задумуються, що через це недбальство та байдужість страждають люди, які проживають поблизу цих звалищ.

Сьогодні з цією проблемою стикнулися жителі вулиці Сонячна, що в селищі Шацьк. Вони неодноразово помічали, як невідомі особи засмічують лісову посадку поблизу їхніх будинків. Шкода, що не встигли зафіксувати на фото та відео. Але сподіваються, що все це попереду. Рано чи пізно все приховане стає явним.

Цікаво було б побачити реакцію осіб, що так недбало ставляться до природи, коли прокинувшись вранці, вони побачили б поблизу свого будинку звалище сміття. Можливо, тоді б усвідомили свої дії і зрозуміли, що навколишнє середовище – це продовження нашого життя.

Ліана МИСЮРИНА

У селищі на Волині невідомі викидають сміття у лісі. ФОТО
У селищі на Волині невідомі викидають сміття у лісі. ФОТО

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Теги: Шацьк, сміття, ліс
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