Ковельські волейболістки вибороли «золото» на спортивному турнірі
Сьогодні, 16:21
В КДЮШС імені Євгена Кондратовича пройшов традиційний волейбольний турнір серед дівчат 2005-2006 року народження «Золота осінь».
Про це інформують на сайті Ковельради.
У змаганнях взяли участь 5 команд: Луцької обласної спортивної школи, ДЮСШ Червонограда (Львівська область), ДЮСШ Любешева, Ковельської ДЮСШ №1 і КЗ КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича.
Турнір проходив за коловою системою. Вихованці КДЮСШ набрали максимальну кількість очок і посіли перше місце. Другими стали волейболістки Луцької ОДЮСШ, треті – ДЮСШ №1 Ковеля, четверту сходинку посіли спортсменки Любешівської ДЮСШ, п'яту – Червоноградської ДЮСШ.
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Про це інформують на сайті Ковельради.
У змаганнях взяли участь 5 команд: Луцької обласної спортивної школи, ДЮСШ Червонограда (Львівська область), ДЮСШ Любешева, Ковельської ДЮСШ №1 і КЗ КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича.
Турнір проходив за коловою системою. Вихованці КДЮСШ набрали максимальну кількість очок і посіли перше місце. Другими стали волейболістки Луцької ОДЮСШ, треті – ДЮСШ №1 Ковеля, четверту сходинку посіли спортсменки Любешівської ДЮСШ, п'яту – Червоноградської ДЮСШ.
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