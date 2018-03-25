Ковельські волейболістки вибороли «золото» на спортивному турнірі





Про це інформують на сайті



У змаганнях взяли участь 5 команд: Луцької обласної спортивної школи, ДЮСШ Червонограда (Львівська область), ДЮСШ Любешева, Ковельської ДЮСШ №1 і КЗ КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича.



Турнір проходив за коловою системою. Вихованці КДЮСШ набрали максимальну кількість очок і посіли перше місце. Другими стали волейболістки Луцької ОДЮСШ, треті – ДЮСШ №1 Ковеля, четверту сходинку посіли спортсменки Любешівської ДЮСШ, п'яту – Червоноградської ДЮСШ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В КДЮШС імені Євгена Кондратовича пройшов традиційний волейбольний турнір серед дівчат 2005-2006 року народження «Золота осінь».Про це інформують на сайті Ковельради У змаганнях взяли участь 5 команд: Луцької обласної спортивної школи, ДЮСШ Червонограда (Львівська область), ДЮСШ Любешева, Ковельської ДЮСШ №1 і КЗ КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича.Турнір проходив за коловою системою. Вихованці КДЮСШ набрали максимальну кількість очок і посіли перше місце. Другими стали волейболістки Луцької ОДЮСШ, треті – ДЮСШ №1 Ковеля, четверту сходинку посіли спортсменки Любешівської ДЮСШ, п'яту – Червоноградської ДЮСШ.

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