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Під Києвом зіткнулися шість авто: двоє водіїв втекли. ФОТО

Під Києвом зіткнулися шість авто: двоє водіїв втекли. ФОТО
2 листопада близько 2.00 на Брест-Литовському шосе в Києві сталася масова аварія за участю шести автомобілів. Всього сталося три ДТП на одній ділянці дороги.

Про це з посиланням на Інформатор пишуть Факти.

Кілька учасників отримали забої і розсічення, але від госпіталізації відмовилися. Двоє водіїв покинули місце ДТП до приїзду медиків та правоохоронців.

За словами учасника аварії, по Брест-Литовському шосе у бік центру Києва рухався Mercedes Viano, а за ним на високій швидкості на "лисій" гумі їхав Mercedes W220. Другого занесло і він врізався в першого, а потім у відбійник.

Через кілька хвилин за невідомих обставин BMW, що проїжджав повз, зіткнувся з Renault на проміжку дороги між W220 і Viano, в результаті врізався в Renault мінівен, а BMW – у відбійник.

Ще через годину біля цієї аварії зіткнулися Volkswagen і ще одна Renault. Тут авто відбулися легкими ушкодженнями.

Коли на місце приїхали поліцейські, учасники аварій довго не могли пояснити, що сталося, тільки говорили, що це три різних ДТП.

Пізніше з’ясувалося, що водії Mercedes W220 і BMW непомітно покинули місце інциденту. На даний момент їх місцезнаходження невідоме.

Водій Viano розповів, що чоловік за кермом W220 був дуже п’яний, а швидкість його машини перевищувала 130 км на годину.

На місці працювали три патрулі поліції, дві карети швидкої допомоги та слідчо-оперативна група. Деталі і винуватці встановлюються.


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Теги: аварія, Київ, шосе, поліція
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