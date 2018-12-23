На деяких ділянках берега озера Світязь вода відійшла на 90 метрів. ФОТО

На території Шацького національного природного парку сильно обміліло озеро Світязь, де зазвичай відпочиває багато людей у курортний сезон. Про це кореспонденту УНН повідомив науковий співробітник національного паркуТак, із 23 жовтня почала роботу комісія Національного парку по обстеженню обміління озера Світязь і його причин. Робота майже завершена.“На сьогоднішній день ми обстежили всю берегову лінію озера Світязь і можемо сказати, що найбільше відійшла вода на території урочища Гряда, де знаходяться бази відпочинку, також на території пансіонату Шацькі озера – в межах 90 метрів – це максимальна відмітка. На інших територіях вода відійшла порядком 20-60 метрів”, – розповів пан Юрчук.Він зазначив, що обміління залежить від кількох факторів.“Якщо проаналізувати абіотичні (природні) фактори, ті що не залежать від інших факторів, за їхній рахунок вода опустилась на 38 см. Ми також обстежили меліоративні системи (канали, дамби, водозабори та інше), що впадають в озеро і витікають з озера. На сьогоднішній день по одній меліоративній канаві, яка живить озеро Світязь – притік води складає близько семи кубометрів на день. Що стосується інших систем, поповнення води в Світязі немає”, – прокоментув науковець.Він також зазначив, що витоку води з озера зараз немає.Так, на сьогоднішній день рівень води понизився на 38 см, і це пов’язано зі зміною кліматичних умов даної території.“Якщо взяти період з червня місяця, коли в нас піднялися аномально температури, він склав на 2 градуси вища температура повітря, а в літні місяці на 4-6 градусів вище. Що спонукало велику випаровуваність водної екосистеми, і відповідно зниження рівня води. Крім того, в нас випало з червня по сьогоднішній день на 74.5 мм осадів менше, ніж мало бути за середньостатистичними даними. І через це акваторія озера значно понизилась”, – пояснив пан Юрчук.До ще однієї причини обміління можна віднести відсутність шлюзорегулятора, що контролює витік води.“Виділили 150 тисяч грн з місцевого бюджету на реконструкцію шлюзорегулятора на озері Світязь. Він зараз не працює, тож неконтрольований скид води з озера і дає результати, що вода пішла”, – зазначив експерт.Проте прогнози оптимістичні: комісія природного парку переконана, що рівень води в озері відновиться.“На сьогодні вода в озері трохи піднялась – через невеличкий приток по канаві з болота в одному місці та збільшення притоку напірних вод. Я думаю, що якщо будуть опади – рівень води в озері Світязь підніметься”, – розповів науковець.Світязь – це найглибше в Україні озеро, розташоване біля смт Шацьк. Воно вважається одним з семи природних див України. Максимальна глибина досягає майже 60 метрів. Вапнякові породи озера руйнувалися водами, що призвело до створення мережі печер з водою. Наявність печер і природні процеси призводять до того, що озеро постійно очищається і оновлюється. Воно вважається одним з найчистіших озер України.