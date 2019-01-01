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Талановитому юнаку з Луцького району необхідна термінова операція на серці

Талановитому юнаку з Луцького району необхідна термінова операція на серці
Андрію Дублю із села Новокотів Луцького району потрібно терміново провести операцію на серці.

Хлопець із багатодітної сім’ї, є активістом: займається спортом, пише пісні, бере участь у вокальних конкурсах. Нещодавно він вступив до вузу в Словаччині. Однак у його юнацькі плани втрутилась хвороба, пише "Волинська правда".

Наразі Андрієві терміново необхідно провести операцію на серці. Його рідні не взмозі в стислі терміни зібрати кошти в сумі 180000 тис. грн. Тож просять допомогти небайдужих людей.

«Операцію заплановано провести у Словаччині, оскільки в Україні такі ж послуги коштують дорожче. Ми зверталися в медзаклади Києва. Та й спеціалісти, певно, за кордоном кращі», – каже дідусь хлопця Василь Гайдучик.

Збір коштів здійснює дядько Андрія.

Допомогти юнакові можна, надіславши кошти на карку ПриватБанку 5168757344195781 (Гайдучик Сергій Васильович)

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Теги: Андрій Дубль, Новокотів, допомога
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