Талановитому юнаку з Луцького району необхідна термінова операція на серці

Андрію Дублю із села Новокотів Луцького району потрібно терміново провести операцію на серці.



Хлопець із багатодітної сім’ї, є активістом: займається спортом, пише пісні, бере участь у вокальних конкурсах. Нещодавно він вступив до вузу в Словаччині. Однак у його юнацькі плани втрутилась хвороба, пише "



Наразі Андрієві терміново необхідно провести операцію на серці. Його рідні не взмозі в стислі терміни зібрати кошти в сумі 180000 тис. грн. Тож просять допомогти небайдужих людей.



«Операцію заплановано провести у Словаччині, оскільки в Україні такі ж послуги коштують дорожче. Ми зверталися в медзаклади Києва. Та й спеціалісти, певно, за кордоном кращі», – каже дідусь хлопця Василь Гайдучик.



Збір коштів здійснює дядько Андрія.



Допомогти юнакові можна, надіславши кошти на карку ПриватБанку 5168757344195781 (Гайдучик Сергій Васильович)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Новокотів Луцького району потрібно терміново провести операцію на серці.Хлопець із багатодітної сім’ї, є активістом: займається спортом, пише пісні, бере участь у вокальних конкурсах. Нещодавно він вступив до вузу в Словаччині. Однак у його юнацькі плани втрутилась хвороба, пише " Волинська правда ".Наразі Андрієві терміново необхідно провести операцію на серці. Його рідні не взмозі в стислі терміни зібрати кошти в сумі 180000 тис. грн. Тож просять допомогти небайдужих людей.«Операцію заплановано провести у Словаччині, оскільки в Україні такі ж послуги коштують дорожче. Ми зверталися в медзаклади Києва. Та й спеціалісти, певно, за кордоном кращі», – каже дідусь хлопця Василь Гайдучик.Збір коштів здійснює дядько Андрія.Допомогти юнакові можна, надіславши кошти на карку ПриватБанку 5168757344195781 (Гайдучик Сергій Васильович)

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