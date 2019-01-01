На Волині безробітним дають шанс стати підприємцями

У рамках щомісячної пресконференції, 1 листопада директор Волинського обласного центру зайнятостіпоспілкувався зі слухачами, які підвищують кваліфікацію за напрямком «Комп’ютеризований бухгалтерський облік» та зі слухачами групи, які навчаються за напрямком «Підприємець-початківець» на базі Волинського коледжу Національного університету харчових технологій.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.За направленням служби зайнятості одинадцятеро безробітних проходять професійне навчання у Волинському коледжі НУХТ за напрямком «Підприємець-початківець». Упродовж двох тижнів слухачі вивчають ази законодавства, навчаються правильно оформляти документацію, складають бізнес-проєкти, які захищатимуть на завершальному етапі навчання, та отримують стартовий капітал у сумі 30 тисяч гривень.Безробітнарозповідає, що хоче відкрити ексклюзивну експрес-перукарню у Володимирі-Волинському, де будуть швидко обслуговувати військовослужбовців. «У місті мало таких перукарень, а скоро повернеться наша бригада () і ми будемо орієнтуватися на них, формуючи, власне, свою базу клієнтів», – каже пані Діана.«Курси, які ви сьогодні проходите, – це реальна можливість втілити власну мрію, показати новий підхід до ведення бізнесу, створити нові робочі місця та потужну конкуренцію на ринку праці. Щиро бажаю вам успіху», – звернувся до майбутніх підприємців Роман Романюк.У комп’ютеризованому бухгалтерському обліку вправляються десятеро безробітних, направлених на професійне навчання.переконана, що такий підхід значно ефективніший, адже у вищих навчальних закладах дають теоретичні знання, тут же все базується на практиці. «Я здобувала освіту за напрямком “фінанси”. Так, в університеті ми вивчали бухгалтерський облік, але нам не показували самої програми 1С, яку сьогодні вимагає чи не кожен роботодавець. Для мене ці курси дуже корисні, оскільки ми всього вчимося на практиці», – зазначає слухачка.«Бухгалтерія – досить непростий напрямок. Що може бути важливіше, ніж навчатися на практиці, реально вникаючи в основні дії, які може виконати фаховий бухгалтер? Сьогодні основна вимога приватного бізнесу, який наймає на роботу такого спеціаліста – знання базових програм і їх оперативне, чітке і грамотне використання. Бажаю вам хороших практичних знань і успішної реалізації в бухгалтерському напрямку», – підсумував зустріч директор Волинського обласного центру зайнятості.У 2019 році всього навчалися на курсах за напрямком «підприємець-початківець» 135 безробітних за направлення Волинського обласного центру зайнятості. З них 70 осіб здобували знання у Волинському коледжі НУХТ. Одноразову допомогу на відкриття підприємницької діяльності отримали124 безробітних.Кваліфікацію за напрямком «Комп’ютеризований бухгалтерський облік» підвищували 42особи. З них 10 – у НУХТ.