3 листопада на Волині: гортаючи календар

Андрій Попик (на фото), музикант Андрій Олексюк та голова правління ВАТ завод «Полімер» Микола Філіпчук.



Вітаємо усіх, хто сьогоднішній день має право називати власним святом. Зичимо вам удач, достатку і життєвого комфорту.



Також у цей день в 2013 році Андрій Калахан.

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