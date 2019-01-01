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3 листопада на Волині: гортаючи календар

3 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають волонтер Андрій Попик (на фото), музикант Андрій Олексюк та голова правління ВАТ завод «Полімер» Микола Філіпчук.

Вітаємо усіх, хто сьогоднішній день має право називати власним святом. Зичимо вам удач, достатку і життєвого комфорту.

Також у цей день в 2013 році помер 25-річний журналіст та депутат Луцької міської ради Андрій Калахан.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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