У пасажира маршрутки «Київ–Луцьк» виявили велику кількість нарковмісних таблеток

Першого листопада о 22 годині на вулиці Київська у Рівному зупинили маршрутку «Київ—Рівне—Луцьк», в одного з пасажирів якої знайшли партію нарковмісних таблеток.Про це повідомляє поліція Рівненщини.Для реалізації оперативної інформації працівниками Рівненського відділу поліції були залучені патрульні. Саме вони і зупинили маршрутку сполученням «Київ-Рівне-Луцьк», де у одного із пасажирів — 30-річного рівнянина працівники карного розшуку виявили пакет із таблетками.Слідчо-оперативна група на місці події оглянула і вилучила 330 таблеток «Метадону» та 115 таблеток «Бупренорфіну».Чоловік, який раніше відбував покарання за розбій, пояснив, що придбав пігулки у столиці для власного споживання.Наркотичні засоби скеровані на дослідження у Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до трьох років.