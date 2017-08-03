У пасажира маршрутки «Київ–Луцьк» виявили велику кількість нарковмісних таблеток
Сьогодні, 07:45
Першого листопада о 22 годині на вулиці Київська у Рівному зупинили маршрутку «Київ—Рівне—Луцьк», в одного з пасажирів якої знайшли партію нарковмісних таблеток.
Про це повідомляє поліція Рівненщини.
Для реалізації оперативної інформації працівниками Рівненського відділу поліції були залучені патрульні. Саме вони і зупинили маршрутку сполученням «Київ-Рівне-Луцьк», де у одного із пасажирів — 30-річного рівнянина працівники карного розшуку виявили пакет із таблетками.
Слідчо-оперативна група на місці події оглянула і вилучила 330 таблеток «Метадону» та 115 таблеток «Бупренорфіну».
Чоловік, який раніше відбував покарання за розбій, пояснив, що придбав пігулки у столиці для власного споживання.
Наркотичні засоби скеровані на дослідження у Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до трьох років.
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Про це повідомляє поліція Рівненщини.
Для реалізації оперативної інформації працівниками Рівненського відділу поліції були залучені патрульні. Саме вони і зупинили маршрутку сполученням «Київ-Рівне-Луцьк», де у одного із пасажирів — 30-річного рівнянина працівники карного розшуку виявили пакет із таблетками.
Слідчо-оперативна група на місці події оглянула і вилучила 330 таблеток «Метадону» та 115 таблеток «Бупренорфіну».
Чоловік, який раніше відбував покарання за розбій, пояснив, що придбав пігулки у столиці для власного споживання.
Наркотичні засоби скеровані на дослідження у Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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