З рівненського аеропорту перестав курсувати єдиний авіарейс

Припинив функціонувати єдиний у рівненському аеропорту рейс, який курсував до Єгипту.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба аеропорту.«Закінчилася літня програма чартерних перевезень туроператора «Join Up»з ОКП «МА РІВНЕ». За час виконання пасажирських перевезень за період з березня до кінця жовтня було здійснено 64 рейси, обслужено понад 11 тис. пасажирів», - йдеться у повідомленні.При цьому уточнюють, що 40% пасажирів були громадянами Білорусі.Також повідомляють, що літня програма чартерних перевезень, яку виконував авіаперевізник «Bukovyna Airlines» за маршрутом «Рівне — Шарм-ель-Шейх», відбулася без затримок та збоїв.Польоти здійснювалися на літаку MD-83.