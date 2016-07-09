З рівненського аеропорту перестав курсувати єдиний авіарейс
Сьогодні, 00:15
Припинив функціонувати єдиний у рівненському аеропорту рейс, який курсував до Єгипту.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба аеропорту.
«Закінчилася літня програма чартерних перевезень туроператора «Join Up»з ОКП «МА РІВНЕ». За час виконання пасажирських перевезень за період з березня до кінця жовтня було здійснено 64 рейси, обслужено понад 11 тис. пасажирів», - йдеться у повідомленні.
При цьому уточнюють, що 40% пасажирів були громадянами Білорусі.
Також повідомляють, що літня програма чартерних перевезень, яку виконував авіаперевізник «Bukovyna Airlines» за маршрутом «Рівне — Шарм-ель-Шейх», відбулася без затримок та збоїв.
Польоти здійснювалися на літаку MD-83.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба аеропорту.
«Закінчилася літня програма чартерних перевезень туроператора «Join Up»з ОКП «МА РІВНЕ». За час виконання пасажирських перевезень за період з березня до кінця жовтня було здійснено 64 рейси, обслужено понад 11 тис. пасажирів», - йдеться у повідомленні.
При цьому уточнюють, що 40% пасажирів були громадянами Білорусі.
Також повідомляють, що літня програма чартерних перевезень, яку виконував авіаперевізник «Bukovyna Airlines» за маршрутом «Рівне — Шарм-ель-Шейх», відбулася без затримок та збоїв.
Польоти здійснювалися на літаку MD-83.
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