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З рівненського аеропорту перестав курсувати єдиний авіарейс

З рівненського аеропорту перестав курсувати єдиний авіарейс
Припинив функціонувати єдиний у рівненському аеропорту рейс, який курсував до Єгипту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба аеропорту.

«Закінчилася літня програма чартерних перевезень туроператора «Join Up»з ОКП «МА РІВНЕ». За час виконання пасажирських перевезень за період з березня до кінця жовтня було здійснено 64 рейси, обслужено понад 11 тис. пасажирів», - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюють, що 40% пасажирів були громадянами Білорусі.

Також повідомляють, що літня програма чартерних перевезень, яку виконував авіаперевізник «Bukovyna Airlines» за маршрутом «Рівне — Шарм-ель-Шейх», відбулася без затримок та збоїв.

Польоти здійснювалися на літаку MD-83.

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Теги: Рівне, аеропорт, Єгипет, рейс
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