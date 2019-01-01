На Волині закриваються пункти штучного осіменіння

На Волині штучним осіменінням тварин займається ДП «Волинське облплемпідприємство». Загалом функціонує 418 пунктів штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, з яких в агроформуваннях області - 55, господарствах населення - 340, решта - за межами області. В межах міста Луцька працює маршрутно-кільцева система осіменіння маточного поголів’я тварин. Щоправда, деякі пункти штучного осіменіння закриваються.Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.На виконання завдань або намірів, які ставить перед собою підприємство по штучному осіменінню маточного поголів’я ВРХ, в спермобанку підприємства було в наявності більше 300 тисяч доз генетичного матеріалу від бугаїв, як молочних так і м’ясних порід, різних ліній, який повністю забезпечує потребу господарств всіх форм власності. Вся наявна спермопродукція допущена до використання в Україні та внесена до каталогу бугаїв для використання в 2019 році. Для подальшого підвищення генетичного потенціалу тварин та їх кількісних і якісних показників (молоко, жир, білок), консолідації за типом та іншими ознаками на племпідприємстві використовуються бугаї різних селекцій, зокрема два живих бугаї німецької селекції, та імпортна спермопродукція бугаїв переважно голландської та частково із США, Німеччини, Франції.За 9 місяців цього року реалізували біля 40 тис. доз генетичного матеріалу бугаїв, з яких більше 20 тис. - для господарств населення. До слова, підприємство працює з агроформуваннями як Волинської області, так і за її межами (Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Київської, Полтавської, Кіровоградської).Протягом року в окремих районах працювали програми із здешевлення вартості штучного осіменіння для господарств населення та було укладено договори про співпрацю. Це зокрема Володимир-Волинський, Маневицький, Камінь-Каширський, Ратнівський, Локачинський, Любомльський райони, Устилузька, Війницька, Рівненська, Оваднівська, Колківська, Прилісненська, Шацька та Зимнівська ОТГ.На племпідприємстві працює лабораторія по взяттю та реалізації сперми кнурів. Використовуються 10 кнурів різних ліній та порід, які постійно проходять ротацію.За 9 місяців поточного року реалізували більше 6 тисяч доз сперми кнурів переважно в господарства населення , частково в ФГ «Перлина Турії», ПП «Вишеньки», СГПП «Рать» та ТзОВ «Лище».Підприємство постійно працює над покращенням роботи пунктів штучного осіменіння, збільшенням обсягів осіменіння в господарствах та реалізації спермопродукції бугаїв-плідників вищої генетичної цінності.Щоправда, зауважують, що через відсутність спеціалістів та зменшення поголів'я тварин окремі пункти штучного осіменіння закриваються. Найбільше пунктів закрили у таких районах: Старовижівському – 5, Любомльському – 4, Рожищенському – 3.