Розбій на «Луцькпластмас»: знайшли та засудили другого з нападників на логіста

Суд виніс вирок ще одному з двох злочинців, які вчинили розбійний напад на логіста однієї з фірм на території підприємства «Луцькпластмас».Вирок днями виніс Луцький міськрайонний суд.Нагадаємо, напад відбувся ще у 2017 році. Тоді двоє зловмисникі на території заводу «Луцькпластмас» напали на логіста однієї з фірм, які знаходяться в приміщенні підприємства, побили його дерев'яною палицею та відібрали пакет, у якому було понад 33 тисячі гривень.Ще минулоріч суд- 8 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Інший же був у розшуку.Наразі ж відомо, що 30 жовтня свій вирок почув і інший розбійник. Йому суд призначив 7 з половиною років тюрми з конфіскацією майна.Зауважимо, у суді потерпілий розповів, що гроші отримав від водіїв підприємства. Коли він їх переносив, то вони обгорнуті маршрутними листами та поміщені в чорний поліетиленовий пакет. Готівку він мав занести їх в касу підприємства.