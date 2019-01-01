Розбій на «Луцькпластмас»: знайшли та засудили другого з нападників на логіста
Сьогодні, 08:02
Суд виніс вирок ще одному з двох злочинців, які вчинили розбійний напад на логіста однієї з фірм на території підприємства «Луцькпластмас».
Вирок днями виніс Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, напад відбувся ще у 2017 році. Тоді двоє зловмисникі на території заводу «Луцькпластмас» напали на логіста однієї з фірм, які знаходяться в приміщенні підприємства, побили його дерев'яною палицею та відібрали пакет, у якому було понад 33 тисячі гривень.
Ще минулоріч суд призначив покарання одному з нападників - 8 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Інший же був у розшуку.
Наразі ж відомо, що 30 жовтня свій вирок почув і інший розбійник. Йому суд призначив 7 з половиною років тюрми з конфіскацією майна.
Зауважимо, у суді потерпілий розповів, що гроші отримав від водіїв підприємства. Коли він їх переносив, то вони обгорнуті маршрутними листами та поміщені в чорний поліетиленовий пакет. Готівку він мав занести їх в касу підприємства.
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Вирок днями виніс Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, напад відбувся ще у 2017 році. Тоді двоє зловмисникі на території заводу «Луцькпластмас» напали на логіста однієї з фірм, які знаходяться в приміщенні підприємства, побили його дерев'яною палицею та відібрали пакет, у якому було понад 33 тисячі гривень.
Ще минулоріч суд призначив покарання одному з нападників - 8 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Інший же був у розшуку.
Наразі ж відомо, що 30 жовтня свій вирок почув і інший розбійник. Йому суд призначив 7 з половиною років тюрми з конфіскацією майна.
Зауважимо, у суді потерпілий розповів, що гроші отримав від водіїв підприємства. Коли він їх переносив, то вони обгорнуті маршрутними листами та поміщені в чорний поліетиленовий пакет. Готівку він мав занести їх в касу підприємства.
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