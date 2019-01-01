вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розбій на «Луцькпластмас»: знайшли та засудили другого з нападників на логіста

Розбій на «Луцькпластмас»: знайшли та засудили другого з нападників на логіста
Суд виніс вирок ще одному з двох злочинців, які вчинили розбійний напад на логіста однієї з фірм на території підприємства «Луцькпластмас».

Вирок днями виніс Луцький міськрайонний суд.

Нагадаємо, напад відбувся ще у 2017 році. Тоді двоє зловмисникі на території заводу «Луцькпластмас» напали на логіста однієї з фірм, які знаходяться в приміщенні підприємства, побили його дерев'яною палицею та відібрали пакет, у якому було понад 33 тисячі гривень.

Ще минулоріч суд призначив покарання одному з нападників - 8 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Інший же був у розшуку.

Наразі ж відомо, що 30 жовтня свій вирок почув і інший розбійник. Йому суд призначив 7 з половиною років тюрми з конфіскацією майна.

Зауважимо, у суді потерпілий розповів, що гроші отримав від водіїв підприємства. Коли він їх переносив, то вони обгорнуті маршрутними листами та поміщені в чорний поліетиленовий пакет. Готівку він мав занести їх в касу підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькпластмас, розбій, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розбій на «Луцькпластмас»: знайшли та засудили другого з нападників на логіста
Сьогодні, 08:02
У пасажира маршрутки «Київ–Луцьк» виявили велику кількість нарковмісних таблеток
Сьогодні, 07:45
На Волині закриваються пункти штучного осіменіння
Сьогодні, 06:32
Налякані салютами коні у центрі Львова важко травмували 15-річну дівчину
Сьогодні, 03:25
Facebook і Instagram заборонять смайли з сексуальним підтекстом
Сьогодні, 01:20
Схожі новини
На Волині чоловіки влаштували розбірки через 20 гривень На Волині чоловіки влаштували розбірки через 20 гривень
23 жовтень, 04:27
Фіндиректорка одного з волинських підприємств заплатила за «комуналку» чужими грошима Фіндиректорка одного з волинських підприємств заплатила за «комуналку» чужими грошима
27 вересень, 06:26
Зайцева шитиме одяг, а Дронов працюватиме у полі: в яких умовах живуть засуджені за харківську аварію. ВІДЕО Зайцева шитиме одяг, а Дронов працюватиме у полі: в яких умовах живуть засуджені за харківську аварію. ВІДЕО
11 вересень, 12:18
У Луцьку судили жінку, яка крала у школярок сережки У Луцьку судили жінку, яка крала у школярок сережки
29 серпень, 08:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розбій на «Луцькпластмас»: знайшли та засудили другого з нападників на логіста
Сьогодні, 08:02
 0
У пасажира маршрутки «Київ–Луцьк» виявили велику кількість нарковмісних таблеток
Сьогодні, 07:45
 0
На Волині закриваються пункти штучного осіменіння
Сьогодні, 06:32
 0
Налякані салютами коні у центрі Львова важко травмували 15-річну дівчину
Сьогодні, 03:25
 0
Facebook і Instagram заборонять смайли з сексуальним підтекстом
Сьогодні, 01:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿