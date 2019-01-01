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«До нас прийде весна»: синоптик потішила прогнозом на початок тижня

«До нас прийде весна»: синоптик потішила прогнозом на початок тижня
Понеділок в Україні буде не просто теплим, а квітневим.
А Україна очікується однією з найтепліших у Європі. Впродовж 4-го листопада температура повітря в Україні досягне +15+20 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

У східних областях - свіжіша погода, +8+13 градусів.

Дощі пройдуть на Заході, окремі перелякані - на Півночі, на решті території - без опадів.

Поривчастий, до сильного, вітер ще залишиться у більшості областей.

"У Києві понеділок нагадає про весняних пташок і оптимістичні бруньки - у столиці вдень нагріє до +15+17 градусів. Невеликий дощ місцями ймовірний, але нічого суттєвого. Вітер південний, втримається поривчастим, до сильного.

Так що на кілька днів закиньте товсті куртки й шапки, до нас з короткочасним дружнім візитом завітає весна", - написала синоптик.

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Теги: прогноз, тепло, синоптик, Наталка Діденко
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