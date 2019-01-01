«До нас прийде весна»: синоптик потішила прогнозом на початок тижня
Сьогодні, 11:11
Понеділок в Україні буде не просто теплим, а квітневим.
А Україна очікується однією з найтепліших у Європі. Впродовж 4-го листопада температура повітря в Україні досягне +15+20 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
У східних областях - свіжіша погода, +8+13 градусів.
Дощі пройдуть на Заході, окремі перелякані - на Півночі, на решті території - без опадів.
Поривчастий, до сильного, вітер ще залишиться у більшості областей.
"У Києві понеділок нагадає про весняних пташок і оптимістичні бруньки - у столиці вдень нагріє до +15+17 градусів. Невеликий дощ місцями ймовірний, але нічого суттєвого. Вітер південний, втримається поривчастим, до сильного.
Так що на кілька днів закиньте товсті куртки й шапки, до нас з короткочасним дружнім візитом завітає весна", - написала синоптик.
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А Україна очікується однією з найтепліших у Європі. Впродовж 4-го листопада температура повітря в Україні досягне +15+20 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
У східних областях - свіжіша погода, +8+13 градусів.
Дощі пройдуть на Заході, окремі перелякані - на Півночі, на решті території - без опадів.
Поривчастий, до сильного, вітер ще залишиться у більшості областей.
"У Києві понеділок нагадає про весняних пташок і оптимістичні бруньки - у столиці вдень нагріє до +15+17 градусів. Невеликий дощ місцями ймовірний, але нічого суттєвого. Вітер південний, втримається поривчастим, до сильного.
Так що на кілька днів закиньте товсті куртки й шапки, до нас з короткочасним дружнім візитом завітає весна", - написала синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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