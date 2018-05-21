На Рівненщині водій, який на смерть збив людину і втік, вирішив повернутися і зізнатися
Сьогодні, 12:25
До поліції учора, другого листопада, близько 19 години повідомили медики «швидкої», що на вулиці Рівненська міста Вараш Рівненської області вони констатували смерть жінки внаслідок ДТП.
Поліцейські на місці події встановили, що 65-річна місцева жителька, попри наявність тротуару, йшла краєм проїзної частини із велосипедом в руках, коли на неї скоїв наїзд попутний автомобіль, повідомляє поліція Рівненщини.
Водій з місця пригоди одразу втік. Однак, через деякий час до місця події повернувся 37-річний житель Вараша та зізнався, що це він скоїв наїзд на жінку. Транспортний засіб «Audi А6» він залишив у своєму гаражі. Поліцейські його оглянули та дійсно виявили пошкодження, характерні для ДТП. Авто вилучене та поміщене на територію місцевого відділу поліції.
Як з’ясувалося, керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння: прилад «Драгер» показав 1,68 проміле.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
37-річного варашівця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
© Офіційний сайт Національної поліції: https://rv.npu.gov.ua/news/dtp/u-varashi-policzejski-zatrimali-vodiya-yakij-smertelno-travmuvav-pishoxoda-i-vtik/
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Поліцейські на місці події встановили, що 65-річна місцева жителька, попри наявність тротуару, йшла краєм проїзної частини із велосипедом в руках, коли на неї скоїв наїзд попутний автомобіль, повідомляє поліція Рівненщини.
Водій з місця пригоди одразу втік. Однак, через деякий час до місця події повернувся 37-річний житель Вараша та зізнався, що це він скоїв наїзд на жінку. Транспортний засіб «Audi А6» він залишив у своєму гаражі. Поліцейські його оглянули та дійсно виявили пошкодження, характерні для ДТП. Авто вилучене та поміщене на територію місцевого відділу поліції.
Як з’ясувалося, керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння: прилад «Драгер» показав 1,68 проміле.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
37-річного варашівця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
© Офіційний сайт Національної поліції: https://rv.npu.gov.ua/news/dtp/u-varashi-policzejski-zatrimali-vodiya-yakij-smertelno-travmuvav-pishoxoda-i-vtik/
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На Рівненщині водій, який на смерть збив людину і втік, вирішив повернутися і зізнатися
Сьогодні, 12:25