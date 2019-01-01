В уряду вимагають капітально відремонтувати дорогу Луцьк–Маневичі
Сьогодні, 12:56
Депутати Волинської обласної ради звернулися до прем᾽єр-міністра України Олексія Гончарука щодо включення автомобільної дороги Р-14 Луцьк–Ківерці–Маневичі–Дольськ до завдань і заходів Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.
Про це повідомляють на сайті Волиньради.
Зокрема, депутати відзначають важливість автошляху для області та країни загалом та просять здійснити капітальний ремонт дороги.
Далі текст звернення подаємо без змін та правок:
«Ми, депутати Волинської обласної ради, звертаємо увагу на одну із найгостріших проблем в транспортній інфраструктурі України – незадовільний стан дорожнього покриття та висловлюємо занепокоєння значної частини жителів Волинської області стосовно неналежної якості покриття і рівня безпеки автомобільної дороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Дольськ.
Р-14 – це регіональна автомобільна дорога державного значення, якою щодня жителі п᾽яти районів Волинської області доїжджають до обласного центру – м. Луцьк. Варто зазначити, що шлях веде до пункту пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю – «Дольськ». Щодня тут перетинають кордон сотні білорусів та українців, що стимулює економічну та соціальну активність північно-східної частини Волинської області. Враховуючи географічне розташування автодороги Р-14, вона має великий практичний потенціал для транспортної логістики комерційного автомобільного транспорту, адже до сьогодні в цьому регіоні області відсутні інші важливі дорожні артерії й усі основні вантажоперевезення та пасажиропотоки зосереджені саме по трасі Р-14.
Щодо причин погіршення стану автомобільної дороги Р-14: рух багатотонного транспорту, що активізувався в останні роки, і спричинив пошкодження та трансформацію дорожнього покриття, а погодні умови (спека, при якій асфальт прогрівається до +50ºС; проливні дощі, при яких ямковий ремонт - неефективний) тільки сприяли подальшому руйнуванню уже зношеного покриття. Також варто зауважити, що значну роль відіграє і неналежний рівень технічного обслуговування цієї дороги Службою автомобільних доріг України, адже останнім часом зросла аварійність через об᾽їзд автомобілями ям на дорозі.
І не лише покриття потребує ремонту: дорожня інфраструктура також уже має бути оновлена, а в багатьох місцях – і просто встановлена.
Враховуючи викладене обґрунтування, просимо Вас, Олексію Валерійовичу, використати всі доступні Вам інструменти, щоб забезпечити належний рівень транспортної інфраструктури в поліській частині Волинської області, активізувати роботу дорожньої служби та вирішити проблему безпеки й комфорту автомобілістів, пасажирів, перевізників та звичайних жителів краю, які щодня їдуть до селищ та міст за певними послугами, а також, щоб забезпечити належні умови для оперативного доїзду екстрених служб в сіл та селищ, де вони вкрай необхідні. Зокрема, просимо Вас посприяти у наступному:
1) внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
21.03.2018 року № 382, доповнивши перелік завдань та заходів з виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки капітальним ремонтом автомобільної дороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Дольськ;
2) при плануванні видаткової частини Державного бюджету України на 2020 рік передбачити необхідне фінансування на капітальний ремонт автомобільної дороги Р-14;
3) забезпечити належний контроль за використанням коштів та якістю технологічного виконання ремонтних робіт автомобільної дороги Р-14».
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Про це повідомляють на сайті Волиньради.
Зокрема, депутати відзначають важливість автошляху для області та країни загалом та просять здійснити капітальний ремонт дороги.
Далі текст звернення подаємо без змін та правок:
«Ми, депутати Волинської обласної ради, звертаємо увагу на одну із найгостріших проблем в транспортній інфраструктурі України – незадовільний стан дорожнього покриття та висловлюємо занепокоєння значної частини жителів Волинської області стосовно неналежної якості покриття і рівня безпеки автомобільної дороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Дольськ.
Р-14 – це регіональна автомобільна дорога державного значення, якою щодня жителі п᾽яти районів Волинської області доїжджають до обласного центру – м. Луцьк. Варто зазначити, що шлях веде до пункту пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю – «Дольськ». Щодня тут перетинають кордон сотні білорусів та українців, що стимулює економічну та соціальну активність північно-східної частини Волинської області. Враховуючи географічне розташування автодороги Р-14, вона має великий практичний потенціал для транспортної логістики комерційного автомобільного транспорту, адже до сьогодні в цьому регіоні області відсутні інші важливі дорожні артерії й усі основні вантажоперевезення та пасажиропотоки зосереджені саме по трасі Р-14.
Щодо причин погіршення стану автомобільної дороги Р-14: рух багатотонного транспорту, що активізувався в останні роки, і спричинив пошкодження та трансформацію дорожнього покриття, а погодні умови (спека, при якій асфальт прогрівається до +50ºС; проливні дощі, при яких ямковий ремонт - неефективний) тільки сприяли подальшому руйнуванню уже зношеного покриття. Також варто зауважити, що значну роль відіграє і неналежний рівень технічного обслуговування цієї дороги Службою автомобільних доріг України, адже останнім часом зросла аварійність через об᾽їзд автомобілями ям на дорозі.
І не лише покриття потребує ремонту: дорожня інфраструктура також уже має бути оновлена, а в багатьох місцях – і просто встановлена.
Враховуючи викладене обґрунтування, просимо Вас, Олексію Валерійовичу, використати всі доступні Вам інструменти, щоб забезпечити належний рівень транспортної інфраструктури в поліській частині Волинської області, активізувати роботу дорожньої служби та вирішити проблему безпеки й комфорту автомобілістів, пасажирів, перевізників та звичайних жителів краю, які щодня їдуть до селищ та міст за певними послугами, а також, щоб забезпечити належні умови для оперативного доїзду екстрених служб в сіл та селищ, де вони вкрай необхідні. Зокрема, просимо Вас посприяти у наступному:
1) внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
21.03.2018 року № 382, доповнивши перелік завдань та заходів з виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки капітальним ремонтом автомобільної дороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Дольськ;
2) при плануванні видаткової частини Державного бюджету України на 2020 рік передбачити необхідне фінансування на капітальний ремонт автомобільної дороги Р-14;
3) забезпечити належний контроль за використанням коштів та якістю технологічного виконання ремонтних робіт автомобільної дороги Р-14».
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