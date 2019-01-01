В уряду вимагають капітально відремонтувати дорогу Луцьк–Маневичі

Депутати Волинської обласної ради звернулися до прем᾽єр-міністра Українищодо включення автомобільної дороги Р-14 Луцьк–Ківерці–Маневичі–Дольськ до завдань і заходів Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.Про це повідомляють на сайті Волиньради.Зокрема, депутати відзначають важливість автошляху для області та країни загалом та просять здійснити капітальний ремонт дороги.Далі текст звернення подаємо без змін та правок:«Ми, депутати Волинської обласної ради, звертаємо увагу на одну із найгостріших проблем в транспортній інфраструктурі України – незадовільний стан дорожнього покриття та висловлюємо занепокоєння значної частини жителів Волинської області стосовно неналежної якості покриття і рівня безпеки автомобільної дороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Дольськ.Р-14 – це регіональна автомобільна дорога державного значення, якою щодня жителі п᾽яти районів Волинської області доїжджають до обласного центру – м. Луцьк. Варто зазначити, що шлях веде до пункту пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю – «Дольськ». Щодня тут перетинають кордон сотні білорусів та українців, що стимулює економічну та соціальну активність північно-східної частини Волинської області. Враховуючи географічне розташування автодороги Р-14, вона має великий практичний потенціал для транспортної логістики комерційного автомобільного транспорту, адже до сьогодні в цьому регіоні області відсутні інші важливі дорожні артерії й усі основні вантажоперевезення та пасажиропотоки зосереджені саме по трасі Р-14.Щодо причин погіршення стану автомобільної дороги Р-14: рух багатотонного транспорту, що активізувався в останні роки, і спричинив пошкодження та трансформацію дорожнього покриття, а погодні умови (спека, при якій асфальт прогрівається до +50ºС; проливні дощі, при яких ямковий ремонт - неефективний) тільки сприяли подальшому руйнуванню уже зношеного покриття. Також варто зауважити, що значну роль відіграє і неналежний рівень технічного обслуговування цієї дороги Службою автомобільних доріг України, адже останнім часом зросла аварійність через об᾽їзд автомобілями ям на дорозі.І не лише покриття потребує ремонту: дорожня інфраструктура також уже має бути оновлена, а в багатьох місцях – і просто встановлена.Враховуючи викладене обґрунтування, просимо Вас, Олексію Валерійовичу, використати всі доступні Вам інструменти, щоб забезпечити належний рівень транспортної інфраструктури в поліській частині Волинської області, активізувати роботу дорожньої служби та вирішити проблему безпеки й комфорту автомобілістів, пасажирів, перевізників та звичайних жителів краю, які щодня їдуть до селищ та міст за певними послугами, а також, щоб забезпечити належні умови для оперативного доїзду екстрених служб в сіл та селищ, де вони вкрай необхідні. Зокрема, просимо Вас посприяти у наступному:1) внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від21.03.2018 року № 382, доповнивши перелік завдань та заходів з виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки капітальним ремонтом автомобільної дороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Дольськ;2) при плануванні видаткової частини Державного бюджету України на 2020 рік передбачити необхідне фінансування на капітальний ремонт автомобільної дороги Р-14;3) забезпечити належний контроль за використанням коштів та якістю технологічного виконання ремонтних робіт автомобільної дороги Р-14».