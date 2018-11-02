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У Луцьку на Соборності Ford протаранив паркан. ФОТО

У Луцьку на Соборності Ford протаранив паркан. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності автомобіль Ford протаранив паркан. ДТП сталася 3 листопада.

Про це повідомляють Волинські Новини.

Так, близько 13.20 години легковик Ford на повороті з проспекту Соборності на вулицю Воїнів Афганців, відразу за пішохідним переходом, протаранив паркан посеред дороги.

Зі слів очевидців, аварії водійка автомобіля не впоралася із керуванням і в'їхала в огорожу.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці працюють патрульні.

У Луцьку на Соборності Ford протаранив паркан. ФОТО
У Луцьку на Соборності Ford протаранив паркан. ФОТО
У Луцьку на Соборності Ford протаранив паркан. ФОТО


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Теги: аварія, Соборності
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