У Луцьку на Соборності Ford протаранив паркан. ФОТО
Сьогодні, 14:01
У Луцьку на проспекті Соборності автомобіль Ford протаранив паркан. ДТП сталася 3 листопада.
Про це повідомляють Волинські Новини.
Так, близько 13.20 години легковик Ford на повороті з проспекту Соборності на вулицю Воїнів Афганців, відразу за пішохідним переходом, протаранив паркан посеред дороги.
Зі слів очевидців, аварії водійка автомобіля не впоралася із керуванням і в'їхала в огорожу.
На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці працюють патрульні.
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Про це повідомляють Волинські Новини.
Так, близько 13.20 години легковик Ford на повороті з проспекту Соборності на вулицю Воїнів Афганців, відразу за пішохідним переходом, протаранив паркан посеред дороги.
Зі слів очевидців, аварії водійка автомобіля не впоралася із керуванням і в'їхала в огорожу.
На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці працюють патрульні.
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