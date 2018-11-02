У Луцьку на Соборності Ford протаранив паркан. ФОТО





Про це повідомляють



Так, близько 13.20 години легковик Ford на повороті з проспекту Соборності на вулицю Воїнів Афганців, відразу за пішохідним переходом, протаранив паркан посеред дороги.



Зі слів очевидців, аварії водійка автомобіля не впоралася із керуванням і в'їхала в огорожу.



На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці працюють патрульні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності автомобіль Ford протаранив паркан. ДТП сталася 3 листопада.Про це повідомляють Волинські Новини Так, близько 13.20 години легковик Ford на повороті з проспекту Соборності на вулицю Воїнів Афганців, відразу за пішохідним переходом, протаранив паркан посеред дороги.Зі слів очевидців, аварії водійка автомобіля не впоралася із керуванням і в'їхала в огорожу.На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці працюють патрульні.

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