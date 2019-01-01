Зник дорогою із заробітків: шукають молодого чоловіка з Волині
Сьогодні, 16:01
Розшукують жителя села Гута Камінська Камінь-Каширського району Олександра Олександровича Склезя, 1987 року народження.
Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
Чоловік 29-го жовтня повертався із заробітків з Польщі, перетнув кордон. Зв'язок втратився у місті Ковель. Досі про місцезнаходження Олександра рідним нічого не відомо.
Якщо хтось володіє якоюсь інформацією про зниклу особу, просимо повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або на лінію «102» чи за номером телефону 068 33 55 399.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
Чоловік 29-го жовтня повертався із заробітків з Польщі, перетнув кордон. Зв'язок втратився у місті Ковель. Досі про місцезнаходження Олександра рідним нічого не відомо.
Якщо хтось володіє якоюсь інформацією про зниклу особу, просимо повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або на лінію «102» чи за номером телефону 068 33 55 399.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зник дорогою із заробітків: шукають молодого чоловіка з Волині
Сьогодні, 16:01
На Волині обвинувачений у тяжкому злочині заявив про погрози від слідчого та прокурора
Сьогодні, 15:46
«Після однієї зустрічі я миттєво вирішила іти служити»: 20-річна дівчина з Волині – бойовий медик
Сьогодні, 15:10
У Луцьку на Соборності Ford протаранив паркан. ФОТО
Сьогодні, 14:01