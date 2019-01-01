Зник дорогою із заробітків: шукають молодого чоловіка з Волині





Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.



Чоловік 29-го жовтня повертався із заробітків з Польщі, перетнув кордон. Зв'язок втратився у місті Ковель. Досі про місцезнаходження Олександра рідним нічого не відомо.



Якщо хтось володіє якоюсь інформацією про зниклу особу, просимо повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або на лінію «102» чи за номером телефону 068 33 55 399.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують жителя села Гута Камінська Камінь-Каширського району Олександра Олександровича Склезя, 1987 року народження.Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.Чоловік 29-го жовтня повертався із заробітків з Польщі, перетнув кордон. Зв'язок втратився у місті Ковель. Досі про місцезнаходження Олександра рідним нічого не відомо.Якщо хтось володіє якоюсь інформацією про зниклу особу, просимо повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або на лінію «102» чи за номером телефону 068 33 55 399.

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