Журналістка з Волині шукала родича через програму «Жди меня. Україна»





Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє



Анна Карась розшукувала брата своєї бабусі.



«Кілька разів бувала вже на зйомках різних програм. Звісно, здебільшого як журналістка. А сьогодні стала учасницею телепередачі «Жди меня» на «Інтері». З дитинства дивилася з бабусею цю передачу і навіть подумати не могла, що потраплю сюди на ефір. А бабуся все казала: «Скільки людей вони вже знайшли, навіть у різних частинах світу. От би й мого рідного брата знайшли...»



В лютому онучка бабусі Альонушка Бондарук заповнила заявку і ось через вісім місяців я на зйомках. На жаль, брат бабусі помер, але в нас є контакти рідні в Латвії», – повідомила Анна Карась.



Вона додала, що на зйомках вирують справжні емоції, все знімають з першого дубля.



«А головне – людям допомагають відбудовувати містки зі своїми рідними. У захваті від того, як усе відбувалося на кіностудії Довженка: всі привітні, уважні, а ведучі Анатолій Бондаренко та Жанна Тихонова не лише профі, а й щирі люди, які працюють по 10 годин поспіль у записі та щоразу повертаються з усмішкою і фотографуються з усіма охочими», – поділилася враженнями від зйомок Анна Карась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська журналістка Анна Карась, яка працює в мережі гіперлокальних ЗМІ «Район.in.ua», взяла участь у зйомках програми «Жди меня. Україна», яка виходить на телеканалі «Інтер».Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Район.in.ua Анна Карась розшукувала брата своєї бабусі.«Кілька разів бувала вже на зйомках різних програм. Звісно, здебільшого як журналістка. А сьогодні стала учасницею телепередачі «Жди меня» на «Інтері». З дитинства дивилася з бабусею цю передачу і навіть подумати не могла, що потраплю сюди на ефір. А бабуся все казала: «Скільки людей вони вже знайшли, навіть у різних частинах світу. От би й мого рідного брата знайшли...»В лютому онучка бабусі Альонушка Бондарук заповнила заявку і ось через вісім місяців я на зйомках. На жаль, брат бабусі помер, але в нас є контакти рідні в Латвії», – повідомила Анна Карась.Вона додала, що на зйомках вирують справжні емоції, все знімають з першого дубля.«А головне – людям допомагають відбудовувати містки зі своїми рідними. У захваті від того, як усе відбувалося на кіностудії Довженка: всі привітні, уважні, а ведучітане лише профі, а й щирі люди, які працюють по 10 годин поспіль у записі та щоразу повертаються з усмішкою і фотографуються з усіма охочими», – поділилася враженнями від зйомок Анна Карась.

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