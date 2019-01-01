Усипили коня, який через звук феєрверків травмував 15-річну дівчину у центрі Львова

вибігла на пішохідну частину проспекту Свободи та знесла лавку, на якій сиділа 15-річна дівчинка.



Як розповіла Валентина Банас, у кобили були переламані обидві передні ноги, тому шансів її врятувати не було.



За словами Валентини Банас, іноземці запускали фейєрверки на проспекті Свободи, кучер робив їм зауваження, але вони його не слухали. Пара коней, запряжених у туристичну карету, сполохались та почали бігти по пішохідній частині проспекту – у напрямку т.з. «стометрівки», де у той момент гуляли десятки людей. Щоб уникнути значних жертв, кучеру вдалося розвернути наляканих коней вбік і вони врізались у лавку, де сиділа 15-річна дівчинка з Турки. В результаті дівчинка отримала відкритий перелом лівої гомілки, а одна з кобил переламала собі обидві передні ноги.



Дівчинку відразу ж госпіталізували у дитячу лікарню ОХМАТДИТ, власниця туристичної карети запевнила ZAXID.NET, що буде допомагати із лікуванням постраждалої.



Важко травмовану 6-річну кобилу Фауну ветеринарам довелося приспати.



«Ми сконтактувались з нашим ветеринаром, кобилі ввели знеболювальне, кучер лежав їй на голові, щоб не дати встати. Її треба було знерухомити. У неї були поламані дві передні ноги. Якщо б була зламана одна, на трьох її ще б можна було якось фіксувати, а тут дві ноги, оскольчасті переломи. Там вся нога розбита, шансів ніяких. Ми її привезли на конюшню, щоб оглянув ветеринар, і зробили евтаназію, щоб вона не мучилась», – розповіла ZAXID.NET власниця «Каретного двору» Валентина Банас.



За її словами, кобилі було шість років, вона знімалась у фільмах та брала участь у фестивалях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові усипили кобилу, яка ввечері 2 листопада, на якій сиділа 15-річна дівчинка.Як розповіла ZAXID.NET власниця «Каретного двору», у кобили були переламані обидві передні ноги, тому шансів її врятувати не було.За словами Валентини Банас, іноземці запускали фейєрверки на проспекті Свободи, кучер робив їм зауваження, але вони його не слухали. Пара коней, запряжених у туристичну карету, сполохались та почали бігти по пішохідній частині проспекту – у напрямку т.з. «стометрівки», де у той момент гуляли десятки людей. Щоб уникнути значних жертв, кучеру вдалося розвернути наляканих коней вбік і вони врізались у лавку, де сиділа 15-річна дівчинка з Турки. В результаті дівчинка отримала відкритий перелом лівої гомілки, а одна з кобил переламала собі обидві передні ноги.Дівчинку відразу ж госпіталізували у дитячу лікарню ОХМАТДИТ, власниця туристичної карети запевнила ZAXID.NET, що буде допомагати із лікуванням постраждалої.Важко травмовану 6-річну кобилу Фауну ветеринарам довелося приспати.«Ми сконтактувались з нашим ветеринаром, кобилі ввели знеболювальне, кучер лежав їй на голові, щоб не дати встати. Її треба було знерухомити. У неї були поламані дві передні ноги. Якщо б була зламана одна, на трьох її ще б можна було якось фіксувати, а тут дві ноги, оскольчасті переломи. Там вся нога розбита, шансів ніяких. Ми її привезли на конюшню, щоб оглянув ветеринар, і зробили евтаназію, щоб вона не мучилась», – розповіла ZAXID.NET власниця «Каретного двору» Валентина Банас.За її словами, кобилі було шість років, вона знімалась у фільмах та брала участь у фестивалях.

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