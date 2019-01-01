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Їли кашу, грали хокей і змагалися: у Луцьку влаштували «Свято гарбуза». ФОТО

Їли кашу, грали хокей і змагалися: у Луцьку влаштували «Свято гарбуза». ФОТО
Сьогодні, 3 листопада, у парку «Дубовий гай», що в мікрорайоні ЛПЗ, відбулося «Свято гарбуза».

Про це повідомляє департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Зауважують, що дійство організувала та провела провідний професіонал КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради» за підтримки департаменту сім’ї, молоді та спорту Галина Тимощук.

Аби осінні канікули з користю та діти не провели ці дні перед телевізором та комп’ютером, Галина Тимощук запросила молодь взяти участь у спортивних розвагаг та змаганнях.

А для того, щоб показати хороший спортивний результат, усі учасники активно виконали ряд комплексу загальнорозвиваючих вправ, який провела працівник Центру Галина Тимощук.

Захід подарував усім, хто завітав, гарний настрій, позитивні емоції та ще більше здружив дітей та батьків, дитячих посмішок, смачну гарбузову страву та спортивного духу.

Усім охочим відвідувати осередки КЗ «Луцький МЦФЗН «Спорт для всіх» в різних мікрорайонах міста нагадують, де можна поспілкуватись та активно провести дозвілля:

- приміщення «Біла тура» - вул. Будівельників, 11;
- приміщення «Стріла» - бульвар Дружби Народів, 13а;
- приміщення «Олімпія» - просп. Відродження, 39;
- приміщення «Білий м’яч» - вул. Конякіна, 35;
- приміщення «Одісей» - вул. Наливайка, 10;
- приміщення «Атлет» - вул. Степана Бандери, 13;
- приміщення «Лучеськ» - вул. Рівненська, 5;
- приміщення «Юність» - просп. Грушевського, 12.

Їли кашу, грали хокей і змагалися: у Луцьку влаштували «Свято гарбуза». ФОТО
Їли кашу, грали хокей і змагалися: у Луцьку влаштували «Свято гарбуза». ФОТО
Їли кашу, грали хокей і змагалися: у Луцьку влаштували «Свято гарбуза». ФОТО
Їли кашу, грали хокей і змагалися: у Луцьку влаштували «Свято гарбуза». ФОТО
Їли кашу, грали хокей і змагалися: у Луцьку влаштували «Свято гарбуза». ФОТО
Їли кашу, грали хокей і змагалися: у Луцьку влаштували «Свято гарбуза». ФОТО
Їли кашу, грали хокей і змагалися: у Луцьку влаштували «Свято гарбуза». ФОТО
Їли кашу, грали хокей і змагалися: у Луцьку влаштували «Свято гарбуза». ФОТО


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Теги: гарбуз, світо, ЛПЗ, Луцьк
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