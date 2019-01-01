«Старий Луцьк» впевнено переміг «Тернопіль-ТНЕУ»

Баскетболісти "Старого Луцька" впевнено перемогли суперників з Тернополя.Таким чином лучани змогли взяти переконливий реванш у лідера групи, оскільки перший матч програли, - повідомляє прес-служба клубу.Перша чверть видалася результативною. На старті поєдинку лідер гри змінювався декілька раз. Командам вдавалося не просто втримувати високий темп, а влучати. Після трьохочковоголучани відірвалися в рахунку на 4 очка і декілька хвилин утримували таку перевагу. Тим не менш, господарі скоротили відставання, а згодом вийшли вперед. «Старому Луцьку» вдалося наблизитися у рахунку, а після дальнього Коцька рахунок став рівним 23-23.В другій десятихвилинці команди почали більше помилятися – результативність впала. Однак підопічнізмогли нав’язати супернику свою гру та повели у рахунку. При цьому, гості влучали на різний смак, покращилася і реалізація штрафних кидків. Про свої снайперські здібності нагадав: різниця у рахунку досягнула 10 очок. Остаточний рахунок чверті встановив, забивши середній кидок та штрафні. На велику перерву суперники пішли за рахунку 37-43.Після перерви команди влучали ще рідше. За десять хвилин третьої чверті суперники на двох набрали…21 очко. Хороший атакувальний відрізок видав. Новачок лучан приніс нашій команді декілька важливих очок. Перед останньою чвертю «Старий Луцьк» продовжував лідирувати в рахунку 47-54.На старті четвертої чверті тернополяни наближалися у рахунку, але луцькі спортсмени не планували поступатися.продемонстрували атакувальний потенціал нашої команди. В тернополян не витримували нерви: вони часто фолили та сперечалися з суддями. Наші ж довели гру до закономірної та такої необхідної перемоги 68-82.