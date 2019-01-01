У Луцьку попрощалися із першим «губернатором» Волині Володимиром Блаженчуком

Володимиром Блаженчуком.



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Траурна церемонія відспівування новопреставленого Володимира Блаженчука розпочалася о 14.00 в Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному собору Православної церкви України.



Попрощатися з уродженцем села Холопичі Локачинського району Володимиром Блажченчуком. який після роботи в місцевому колгоспі закінчив Горохівський сільгосптехнікум, був першим секретарем Волинського обкому ЛКСМУ і другим секретарем обкому КПУ, головою облради і облвиконкому, в період ГКЧП – активним противником московських путчистів, а після здобуття Україною Незалежності – Представником Президента України у Волинській області (посада, аналогічна нинішньому голові облдержадміністрації, – ред.), українським дипломатом у Польщі та Грузії прийшли не тільки рідні та близькі покійного.



Віддати шану 74-річному Володимирові Блаженчуку прибули голова облради Ірина Вахович, т. в. о. голови облдержадміністрації Олександр Киричук, Володимир-Волинський міський голова Петро Саганюк, виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт, екс-перший заступник голови облдержадміністрації, депутат облради Віталій Заремба, колишній народний депутат України, депутат облради Валерій Діброва, екс-заступник голови облдержадміністрації і свого часу перший заступник Луцького міського голови, депутат облради Святослав Кравчук, в минулому народний депутат СССР, головний лікар обласної клінічної лікарні Іван Сидор, колишній голова облдержадміністрації і депутат облради Володимир Гунчик, співзасновник адвокатської фірми «Конфідент» Сергій Сафулько, екс-перший заступник голови облради Юрій Лобач, колишній заступник голови облдержадміністрації Андрій Чумаченко, екс-міський голова м. Луцька, гендиректор ДП «Волинський науково-виробничий центра стандартизації, метрології та сертифікації» Богдан Шиба, колишній голова Луцької міськради Анатолій Поха, голова облорганізації НСЖУ Михайло Савчак, у минулому народний депутат України Микола Потапчук, а також багато інших людей, які знали та поважали Володимира Івановича.



Після прощання з Володимиром Блаженчуком траурна процесія відбула на кладовище в село Гаразджа Луцького р-ну, де й упокоївся його прах.



Володимир Іванович помер 2 листопада внаслідок важкого невиліковного онкозахворювання.

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