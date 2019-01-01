вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку попрощалися із першим «губернатором» Волині Володимиром Блаженчуком

У Луцьку попрощалися із першим «губернатором» Волині Володимиром Блаженчуком
У Луцьку 3 листопада попрощалися з першим керівником державної виконавчої влади області та головою облради Володимиром Блаженчуком.

Про це повідомляє "Волинська газета".

Траурна церемонія відспівування новопреставленого Володимира Блаженчука розпочалася о 14.00 в Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному собору Православної церкви України.

Попрощатися з уродженцем села Холопичі Локачинського району Володимиром Блажченчуком. який після роботи в місцевому колгоспі закінчив Горохівський сільгосптехнікум, був першим секретарем Волинського обкому ЛКСМУ і другим секретарем обкому КПУ, головою облради і облвиконкому, в період ГКЧП – активним противником московських путчистів, а після здобуття Україною Незалежності – Представником Президента України у Волинській області (посада, аналогічна нинішньому голові облдержадміністрації, – ред.), українським дипломатом у Польщі та Грузії прийшли не тільки рідні та близькі покійного.

Віддати шану 74-річному Володимирові Блаженчуку прибули голова облради Ірина Вахович, т. в. о. голови облдержадміністрації Олександр Киричук, Володимир-Волинський міський голова Петро Саганюк, виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт, екс-перший заступник голови облдержадміністрації, депутат облради Віталій Заремба, колишній народний депутат України, депутат облради Валерій Діброва, екс-заступник голови облдержадміністрації і свого часу перший заступник Луцького міського голови, депутат облради Святослав Кравчук, в минулому народний депутат СССР, головний лікар обласної клінічної лікарні Іван Сидор, колишній голова облдержадміністрації і депутат облради Володимир Гунчик, співзасновник адвокатської фірми «Конфідент» Сергій Сафулько, екс-перший заступник голови облради Юрій Лобач, колишній заступник голови облдержадміністрації Андрій Чумаченко, екс-міський голова м. Луцька, гендиректор ДП «Волинський науково-виробничий центра стандартизації, метрології та сертифікації» Богдан Шиба, колишній голова Луцької міськради Анатолій Поха, голова облорганізації НСЖУ Михайло Савчак, у минулому народний депутат України Микола Потапчук, а також багато інших людей, які знали та поважали Володимира Івановича.

Після прощання з Володимиром Блаженчуком траурна процесія відбула на кладовище в село Гаразджа Луцького р-ну, де й упокоївся його прах.

Володимир Іванович помер 2 листопада внаслідок важкого невиліковного онкозахворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Блаженчук, Луцьк, похорон, прощання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку попрощалися із першим «губернатором» Волині Володимиром Блаженчуком
Сьогодні, 20:37
Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 4 листопада
Сьогодні, 19:58
ТРЦ «ПортCity» даруватиме 10 000 гривень за таланти*
Сьогодні, 19:20
Їли кашу, грали хокей і змагалися: у Луцьку влаштували «Свято гарбуза». ФОТО
Сьогодні, 19:07
Усипили коня, який через звук феєрверків травмував 15-річну дівчину у центрі Львова
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Повідомили, коли і де прощатимуться з відомим лікарем Валентином Петровським Повідомили, коли і де прощатимуться з відомим лікарем Валентином Петровським
07 вересень, 14:16
Луцьк попрощався із загиблим на озері Люб'язь Олексієм Веремійчиком Луцьк попрощався із загиблим на озері Люб'язь Олексієм Веремійчиком
18 жовтень, 16:02
Повідомили, коли і де прощатимуться з Олексієм Веремійчиком Повідомили, коли і де прощатимуться з Олексієм Веремійчиком
17 жовтень, 16:03
У Луцьку помер колишній начальник управління освіти – прощатися будуть сьогодні У Луцьку помер колишній начальник управління освіти – прощатися будуть сьогодні
14 липень, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку попрощалися із першим «губернатором» Волині Володимиром Блаженчуком
Сьогодні, 20:37
 0
Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 4 листопада
Сьогодні, 19:58
 0
ТРЦ «ПортCity» даруватиме 10 000 гривень за таланти*
Сьогодні, 19:20
 0
Їли кашу, грали хокей і змагалися: у Луцьку влаштували «Свято гарбуза». ФОТО
Сьогодні, 19:07
 0
Усипили коня, який через звук феєрверків травмував 15-річну дівчину у центрі Львова
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿