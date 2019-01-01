Перший Командувач ВМС України нагородив волинських артистів
Сьогодні, 22:59
Учасники дуету «Душа Волині» отримали відзнаки «Патріот України».
Нагороди заслуженій артистці України Аллі Опейді і заслуженому працівнику культури України В'ячеславу Судимі вручив Віце-Адмірал, Перший Командувач Військово-Морських сил України Борис Кожин, - пише "Волинь-нова", посилаючись на повідомлення на Facebook-сторінці авторки текстів, поетеси Ніни Омріяної-Бай.
Вона зазначила, що у репертуарі відомих не лише на Волині, в Україні, але й далеко за її межами артистів спільні пісні.
"Алла Опейда і В'ячеслав Судима одними з перших почали виконувати українські патріотичні пісні і, без сумніву, першими - повстанські. Вони неодноразово виступали перед захисниками на сході України і, зокрема, у Волновасі", - йдетьс у повідомленні.
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Нагороди заслуженій артистці України Аллі Опейді і заслуженому працівнику культури України В'ячеславу Судимі вручив Віце-Адмірал, Перший Командувач Військово-Морських сил України Борис Кожин, - пише "Волинь-нова", посилаючись на повідомлення на Facebook-сторінці авторки текстів, поетеси Ніни Омріяної-Бай.
Вона зазначила, що у репертуарі відомих не лише на Волині, в Україні, але й далеко за її межами артистів спільні пісні.
"Алла Опейда і В'ячеслав Судима одними з перших почали виконувати українські патріотичні пісні і, без сумніву, першими - повстанські. Вони неодноразово виступали перед захисниками на сході України і, зокрема, у Волновасі", - йдетьс у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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