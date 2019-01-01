Перший Командувач ВМС України нагородив волинських артистів

Учасники дуету «Душа Волині» отримали відзнаки «Патріот України».Нагороди заслуженій артистці Україниі заслуженому працівнику культури Українивручив Віце-Адмірал, Перший Командувач Військово-Морських сил України, - пише "Волинь-нова", посилаючись на повідомлення на Facebook-сторінці авторки текстів, поетеси Ніни Омріяної-Бай.Вона зазначила, що у репертуарі відомих не лише на Волині, в Україні, але й далеко за її межами артистів спільні пісні."Алла Опейда і В'ячеслав Судима одними з перших почали виконувати українські патріотичні пісні і, без сумніву, першими - повстанські. Вони неодноразово виступали перед захисниками на сході України і, зокрема, у Волновасі", - йдетьс у повідомленні.