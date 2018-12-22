На волинсько-польському кордоні - черги
Сьогодні, 21:16
На кордоні України та Польщі - утворилися черги з автомобілів. Є скупчення автівок і на волинському пункті пропуску.
Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Так, станом на 18:00, у черзі на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" було 50 автомобілів.
На Львівщині у ПП "Шегині - Медика" в черзі 40 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 30, у ПП "Краковець - Корчова" - 100, у ПП "Грушів - Будомєж" - 50, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 25, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 30 автомобілів.
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Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Так, станом на 18:00, у черзі на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" було 50 автомобілів.
На Львівщині у ПП "Шегині - Медика" в черзі 40 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 30, у ПП "Краковець - Корчова" - 100, у ПП "Грушів - Будомєж" - 50, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 25, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 30 автомобілів.
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Коментарі 1
Йоманав..т. Вже блях нема як рік, а шось мішає працювати.
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