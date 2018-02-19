«Україна буде членом НАТО», - Столтенберг

Йенс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО.



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"Україна буде членом НАТО. Про це союзники заявляли кілька разів. Але потрібно сконцентруватися на реформах. Це добре для України незалежно від членства в НАТО, але це просуне вас ближче до членства в НАТО", - повідомив Столтенберг.



На питання, чи не залишить альянс Україну "сірою зоною" між Росією і Європою, генсек НАТО відповів, що Україна - це партнер.



Крім того, Столтенберг заявив, що хоч Україна і не є повноцінним членом НАТО, альянс залишається прихильником сильного і могутнього співробітництва з країною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після того, як Україна визначила 5 стратегічних напрямів подальшої роботи з НАТО, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договорузаявив, що Україна стане членом НАТО.Про це пишуть Українські Новини. "Україна буде членом НАТО. Про це союзники заявляли кілька разів. Але потрібно сконцентруватися на реформах. Це добре для України незалежно від членства в НАТО, але це просуне вас ближче до членства в НАТО", - повідомив Столтенберг.На питання, чи не залишить альянс Україну "сірою зоною" між Росією і Європою, генсек НАТО відповів, що Україна - це партнер.Крім того, Столтенберг заявив, що хоч Україна і не є повноцінним членом НАТО, альянс залишається прихильником сильного і могутнього співробітництва з країною.

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