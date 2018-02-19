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«Україна буде членом НАТО», - Столтенберг

«Україна буде членом НАТО», - Столтенберг
Після того, як Україна визначила 5 стратегічних напрямів подальшої роботи з НАТО, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Йенс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО.

Про це пишуть Українські Новини.

"Україна буде членом НАТО. Про це союзники заявляли кілька разів. Але потрібно сконцентруватися на реформах. Це добре для України незалежно від членства в НАТО, але це просуне вас ближче до членства в НАТО", - повідомив Столтенберг.

На питання, чи не залишить альянс Україну "сірою зоною" між Росією і Європою, генсек НАТО відповів, що Україна - це партнер.

Крім того, Столтенберг заявив, що хоч Україна і не є повноцінним членом НАТО, альянс залишається прихильником сильного і могутнього співробітництва з країною.

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Теги: НАТО, Україна
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